Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP
Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

John Stones negocia su traspaso con el Inter y la Juventus, y se muestra abierto a un nuevo reto en la Serie A

Fichajes
J. Stones
Manchester City
Inter Milán
Juventus
Serie A

Inter y Juventus iniciaron esta semana las negociaciones con los representantes de John Stones. El defensa del Manchester City se muestra abierto a empezar de cero en la Serie A, tras 32 años buscando un nuevo capítulo y su salida del Etihad.

  • El fin de una era dorada en el Manchester City

    Stones, de 32 años, se marcha del City tras acabar su contrato el 30 de junio. En diez temporadas en el Etihad ganó seis Premier y la Liga de Campeones 2022-23.

    A sus 32 años, el central siguió siendo pieza clave de la selección inglesa hasta las semifinales del Mundial 2026, titular en tres partidos —incluidos cuartos y semifinales— y revulsivo en la victoria ante México en octavos. Su cotización sigue alta en Europa, y los grandes clubes ven su fichaje como una oportunidad única.


    • Anuncios
  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Los grandes clubes italianos lideran la puja por Stones

    Inter y Juventus ya negocian con sus agentes para ficharlo. Fabrizio Romano asegura que el defensa inglés valora ir a Italia en busca de un nuevo reto.

    Su prestigio lo convierte en prioridad para ambos gigantes de la Serie A, que ven en su experiencia y lectura de juego la clave para reforzar sus defensas.

  • Los equipos de la Premier League siguen al acecho

    Italia no es la única opción. Arsenal sigue a Stones para reemplazar al lesionado William Saliba; la llegada de Mikel Arteta, quien lo conoce de su etapa como asistente de Pep Guardiola en City, facilita la operación.

    El Chelsea también lo sigue. Sin coste de traspaso, la decisión final es de Stones, que elegirá el destino donde mejor encaje en su próxima etapa.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La cuestión de la aptitud física que se cierne sobre cualquier movimiento

    El club que lo fiche asumirá un riesgo. Stones solo disputó 439 minutos en la Premier League la temporada pasada por problemas en el muslo, la pantorrilla y otros músculos, tras otra campaña en la que apenas jugó 547 minutos y nunca superó el 59 % de los minutos disponibles en la liga en ninguna de sus diez temporadas en el City. Ese historial de lesiones podría influir tanto en el interés de la Serie A como en las condiciones de cualquier contrato que se le ofrezca.