AFP
Traducido por
John Stones negocia su traspaso con el Inter y la Juventus, y se muestra abierto a un nuevo reto en la Serie A
El fin de una era dorada en el Manchester City
Stones, de 32 años, se marcha del City tras acabar su contrato el 30 de junio. En diez temporadas en el Etihad ganó seis Premier y la Liga de Campeones 2022-23.
A sus 32 años, el central siguió siendo pieza clave de la selección inglesa hasta las semifinales del Mundial 2026, titular en tres partidos —incluidos cuartos y semifinales— y revulsivo en la victoria ante México en octavos. Su cotización sigue alta en Europa, y los grandes clubes ven su fichaje como una oportunidad única.
- Getty Images Sport
Los grandes clubes italianos lideran la puja por Stones
Inter y Juventus ya negocian con sus agentes para ficharlo. Fabrizio Romano asegura que el defensa inglés valora ir a Italia en busca de un nuevo reto.
Su prestigio lo convierte en prioridad para ambos gigantes de la Serie A, que ven en su experiencia y lectura de juego la clave para reforzar sus defensas.
Los equipos de la Premier League siguen al acecho
Italia no es la única opción. Arsenal sigue a Stones para reemplazar al lesionado William Saliba; la llegada de Mikel Arteta, quien lo conoce de su etapa como asistente de Pep Guardiola en City, facilita la operación.
El Chelsea también lo sigue. Sin coste de traspaso, la decisión final es de Stones, que elegirá el destino donde mejor encaje en su próxima etapa.
- Getty Images Sport
La cuestión de la aptitud física que se cierne sobre cualquier movimiento
El club que lo fiche asumirá un riesgo. Stones solo disputó 439 minutos en la Premier League la temporada pasada por problemas en el muslo, la pantorrilla y otros músculos, tras otra campaña en la que apenas jugó 547 minutos y nunca superó el 59 % de los minutos disponibles en la liga en ninguna de sus diez temporadas en el City. Ese historial de lesiones podría influir tanto en el interés de la Serie A como en las condiciones de cualquier contrato que se le ofrezca.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias