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John Stones, «emocionado por estar aquí» mientras el exdefensa del Manchester City llega a Milán para completar su traspaso al Inter
El Inter se lanza a por la estrella de Inglaterra
La espera está a punto de terminar para los aficionados del Inter, ya que Stones ha llegado a Milán para ultimar su fichaje por el San Siro. Después de una década de dominio en el Etihad Stadium, el jugador de 32 años se dispone a iniciar un nuevo capítulo en Italia, aportando una enorme experiencia de élite europea a la línea defensiva de Christian Chivu.
A su llegada, Stones dejó clara su ilusión ante el próximo reto en una nueva liga. "Estoy emocionado de estar aquí, muchas gracias. Os veo pronto, ciao", dijo el defensa. Según Sky Italia, está previsto que el central pase hoy mismo el reconocimiento médico y obtenga después la certificación de aptitud deportiva del CONI. Una vez completados estos trámites, se espera que firme un contrato de dos años por valor de 4 millones de euros por temporada.
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La reconstrucción defensiva de Chivu toma forma
La llegada de Stones está considerada como un gran golpe para el Inter en su intento de defender su Scudetto. Chivu se ha mostrado insistente en su deseo de añadir experiencia ganadora contrastada a su línea defensiva, y Stones encaja perfectamente en ese perfil. Durante su etapa en el Manchester City, el defensa acumuló 20 grandes títulos, entre ellos seis Premier League y una Champions League.
Sin embargo, el fichaje de Stones podría no ser el final del refuerzo defensivo del Inter este verano. El director deportivo del club, Piero Ausilio, confirmó recientemente que hay conversaciones activas en marcha por el capitán del Tottenham, Cristian Romero. El argentino, campeón del mundo en 2022, sigue siendo un objetivo prioritario, y existe la posibilidad de que tanto Stones como Romero lleguen si Benjamin Pavard sale de San Siro durante el actual mercado de fichajes.
Más allá de las posiciones de defensa central, según se informa, el Inter ha identificado a Djed Spence como su objetivo prioritario para reforzar los carriles.
Preocupaciones por el estado físico y el rendimiento en el Mundial
A pesar de su indudable pedigrí, la campaña 2025-26 fue complicada para Stones debido a persistentes problemas físicos. Los problemas en el muslo y la pantorrilla le limitaron a solo 18 apariciones en todas las competiciones, lo que generó dudas sobre su durabilidad a largo plazo. Sin embargo, acalló parte de esas dudas con sus actuaciones con Inglaterra en el Mundial, donde jugó cinco partidos y ayudó a Inglaterra a asegurar un tercer puesto.
Los servicios médicos del Inter prestarán mucha atención a estas preocupaciones por las lesiones mientras realizan hoy sus evaluaciones físicas. El Inter confía en que un nuevo comienzo en un entorno diferente ayudará al defensa a dejar atrás sus recientes problemas físicos.
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Últimos detalles antes del anuncio oficial
Todo apunta a un anuncio oficial en las próximas 24 a 48 horas, siempre que no surjan contratiempos de última hora durante el proceso del reconocimiento médico. El acuerdo supone un duro golpe para equipos como el Arsenal y el Chelsea, que habían sido vinculados con fuerza al defensa tras su salida de Mánchester.
El veterano defensa deja el Manchester City como una de las figuras más laureadas en los 132 años de historia del club. Su etapa a las órdenes de Pep Guardiola lo transformó en uno de los defensas con mejor salida de balón y más singulares del mundo, un perfil que Chivu está deseando integrar en el sistema del Inter.
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