Este enfrentamiento supone una reedición de los cuartos de final de la Champions League 2024-25, una eliminatoria que demostró que el Villa podía competir con los mejores. Aunque finalmente cayó por un 5-4 en el global, una enérgica victoria por 3-2 en la vuelta en Villa Park lanzó un aviso al resto de Europa. Sin embargo, la plantilla con la que Emery afronta la final del miércoles es significativamente distinta de la que llevó al PSG al límite hace apenas 18 meses.

Figuras clave como Morgan Rogers, Lucas Digne y Youri Tielemans se han marchado, mientras que el poderoso centrocampista Amadou Onana está de baja por una lesión de larga duración. Además, las estrellas Emi Martinez, Ezri Konsa y Ollie Watkins han recibido un periodo adicional de descanso tras sus actuaciones en la Copa del Mundo. Esto deja a Emery con un quebradero de cabeza a la hora de elegir, ya que es probable que solo cuatro jugadores que fueron titulares aquella famosa noche en Birmingham formen parte del once inicial en Austria.