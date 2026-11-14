Fisher compró los San Jose Earthquakes en 2007, tras dos años de suspensión oficial de la actividad, por solo 20 millones de dólares. En 2015, gracias a la inversión de Fisher y del gobierno local, el club inauguró el PayPal Park, uno de los numerosos estadios construidos específicamente para el fútbol en la MLS.

Los éxitos deportivos, sin embargo, han sido más difíciles de conseguir. Los San Jose Earthquakes ganaron el Supporters' Shield en 2012, una temporada en la que su figura, Chris Wondolowski, fue elegido MVP. Más allá de ese título, la vitrina del club permanece vacía durante la etapa de Fisher como propietario.

Fisher anunció la venta en un comunicado:

«A mi familia y a mí nos ha encantado ser propietarios de este club durante casi 20 años, y estamos enormemente agradecidos por el apoyo de nuestra increíble afición, así como por el esfuerzo de todos nuestros entrenadores, jugadores y empleados», dijo Fisher. «Queremos dar las gracias a Jared Shawlee y al equipo directivo por su liderazgo, y a todo el personal administrativo de los San Jose Earthquakes por su compromiso con el club, la afición y la comunidad.

«Tenemos muchos grandes recuerdos, desde nuestro primer partido de regreso en 2008 y la increíble ceremonia de colocación de la primera piedra del estadio hasta la conquista del Supporters' Shield y el día en que vimos a Wondo batir el récord de la MLS con cuatro goles bajo una lluvia torrencial. Heath comparte nuestra fe en este club y en esta comunidad, y aporta la ambición y el compromiso necesarios para impulsar a los San Jose Earthquakes. Gracias, San José».