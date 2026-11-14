John Fisher acuerda vender los San Jose Earthquakes al cofundador de Alden, Heath Freeman, por 625 millones de dólares, según las informaciones
- San Jose Earthquakes
Una venta importante
La operación, valorada según las informaciones en 625 millones de dólares, incluye tanto a los Earthquakes como a su estadio, el PayPal Park. En comparación, el Real Salt Lake y el Utah Royals de la NWSL se vendieron conjuntamente por 400 millones de dólares en 2022 y volvieron a cambiar de manos el año pasado por unos 600 millones. Los Earthquakes están considerados uno de los equipos menos valiosos de la MLS. Forbes los sitúa en el 22.º puesto de su clasificación anual por valor de las franquicias, con una valoración de 540 millones de dólares, aunque se afirma que esa cifra ha aumentado un siete por ciento.
- Getty
La etapa de Fisher en San José
Fisher compró los San Jose Earthquakes en 2007, tras dos años de suspensión oficial de la actividad, por solo 20 millones de dólares. En 2015, gracias a la inversión de Fisher y del gobierno local, el club inauguró el PayPal Park, uno de los numerosos estadios construidos específicamente para el fútbol en la MLS.
Los éxitos deportivos, sin embargo, han sido más difíciles de conseguir. Los San Jose Earthquakes ganaron el Supporters' Shield en 2012, una temporada en la que su figura, Chris Wondolowski, fue elegido MVP. Más allá de ese título, la vitrina del club permanece vacía durante la etapa de Fisher como propietario.
Fisher anunció la venta en un comunicado:
«A mi familia y a mí nos ha encantado ser propietarios de este club durante casi 20 años, y estamos enormemente agradecidos por el apoyo de nuestra increíble afición, así como por el esfuerzo de todos nuestros entrenadores, jugadores y empleados», dijo Fisher. «Queremos dar las gracias a Jared Shawlee y al equipo directivo por su liderazgo, y a todo el personal administrativo de los San Jose Earthquakes por su compromiso con el club, la afición y la comunidad.
«Tenemos muchos grandes recuerdos, desde nuestro primer partido de regreso en 2008 y la increíble ceremonia de colocación de la primera piedra del estadio hasta la conquista del Supporters' Shield y el día en que vimos a Wondo batir el récord de la MLS con cuatro goles bajo una lluvia torrencial. Heath comparte nuestra fe en este club y en esta comunidad, y aporta la ambición y el compromiso necesarios para impulsar a los San Jose Earthquakes. Gracias, San José».
- Getty Images News
Una historia en los periódicos
La trayectoria empresarial de Freeman incluye la propiedad de periódicos. Es presidente y cofundador de Alden Global Capital, una firma de inversión que posee cabeceras como el Chicago Tribune, el Denver Post y el New York Daily News. Alden ha recibido críticas de periodistas y sindicatos por los recortes de plantilla en sus periódicos. También fue propietaria del Baltimore Sun hasta que lo vendió en 2024.
En el ámbito deportivo, Freeman es socio director de Florida Freedom, un equipo de Professional Bull Riders, y presidente ejecutivo de la liga de voleibol de playa AVP. También ha apoyado a la Universidad de Duke, donde estudió. En 2025, tras una donación de varios millones de dólares de su familia, la universidad dio el nombre de Freeman Field al terreno de juego de fútbol y lacrosse del estadio Koskinen.
- Southsiders
¿Otros equipos a los que seguir?
La compra podría desencadenar una oleada de cambios de propietario en la MLS. El futuro de los Vancouver Whitecaps sigue siendo incierto, sin que se vislumbre un acuerdo para un nuevo estadio. Mientras tanto, Joey Saputo, propietario del Montreal desde hace muchos años, anunció a principios de esta semana que había puesto el club a la venta y no descartó su posible traslado a otra ciudad. El club ha estado presente en Montreal de una forma u otra desde 1992.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias