Además del Liverpool, tanto el Barcelona como el Bayern de Múnich se han fijado en las impresionantes actuaciones del internacional suizo. El Bayern lo conoce bien de su etapa en el SC Freiburg y sigue siendo un gran admirador de su juego.

Por su parte, al Barcelona también le ha impresionado su rápida adaptación al fútbol inglés. Esta temporada suma dos goles y dos asistencias en solo cuatro partidos de la Premier League. Además, el centrocampista brilló en la victoria por 6-0 ante el Fenerbahce en la Champions League, con un gol y una asistencia. También marcó el gol decisivo en la victoria liguera por 1-0 frente al Newcastle United el sábado, lo que refuerza aún más su importancia para el Aston Villa.