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Joey Barton se enfrenta a una «ruina financiera» de un millón de libras tras denegársele la libertad bajo fianza por un delito de lesiones graves
Los gastos legales de Barton siguen aumentando
La magnitud de la exposición financiera de Barton ha acaparado los titulares en las últimas semanas. Este mes se le ha condenado a pagar 339 000 libras, más las costas judiciales, a la exinternacional inglesa Eni Aluko tras compararla con la asesina en serie Rose West en unas publicaciones en las redes sociales, un veredicto que ha aumentado considerablemente una factura ya de por sí astronómica. Esto se sumó a una demanda por difamación presentada por el presentador de BBC Radio 2 Jeremy Vine, quien demandó a Barton por unas publicaciones en X en las que lo tildaba falsamente de «pederasta» y «defensor de los pedófilos».
Vine confirmó el verano pasado que Barton había cubierto sus costas judiciales tras perder ese caso, afirmando que la batalla le había costado al excentrocampista «según sus cálculos, 600 000 libras». Una fuente cercana a la situación ha revelado la gravedad de la misma, afirmando: «Barton se enfrenta a serios problemas y eso solo ha empeorado por el hecho de que se ha visto envuelto en tantos casos judiciales. Cada uno cuesta miles de libras en honorarios legales y, si pierdes, es aún peor».
- AFP
Las perspectivas empresariales también se están deteriorando
Fuera de los tribunales, la situación financiera de Barton es igual de grave. Su empresa de derechos de imagen, Joey Barton Promotions Limited, ha acumulado una deuda de 76 273 libras. La documentación relacionada con Resolve Energy, una consultoría de gestión energética de la que es copropietario junto con Andrew Taylor, revela que sus directores deben un total de 1,8 millones de libras en préstamos impagados. Barton también fue sancionado por la HMRC tras invertir en cuatro proyectos cinematográficos que posteriormente se consideraron mecanismos de evasión fiscal, puestos en marcha por la controvertida empresa Ingenious. Esto dista mucho de sus días como jugador, cuando el excentrocampista del Manchester City y del Newcastle ganaba 45 000 libras a la semana.
Acusación por lesiones graves y prisión preventiva
El asunto más urgente en estos momentos es el cargo por lesiones graves. A Barton se le denegó la libertad bajo fianza tras ser acusado en relación con una presunta agresión en un club de golf de Liverpool. Actualmente se encuentra en prisión preventiva, mientras que a su coacusado, Gary O'Grady, de 50 años, se le ha concedido la libertad bajo fianza. El cargo se produce mientras Barton ya está apelando sus condenas en los casos de Vine y Aluko, así como una sentencia suspendida por agredir a su esposa Georgia, de 38 años, en el suroeste de Londres.
- Getty Images Sport
La caída en desgracia de Barton
Barton forjó su carrera tanto por las polémicas dentro del campo como fuera de él, pero la cantidad de batallas legales en las que se ha visto envuelto desde que se retiró ha sido increíble. Las consecuencias económicas son ahora imposibles de ignorar para el excentrocampista: con los gastos legales que no dejan de acumularse, las deudas empresariales que se acumulan y una celda de prisión preventiva en lugar de un domicilio donde cumplir la libertad bajo fianza, Barton podría replantearse por fin su polémico estilo de vida.
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