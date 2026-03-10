Getty
Traducido por
Joey Barton permaneció detenido durante un mes por una presunta agresión con un palo de golf que dejó a la víctima en estado «grave» y en peligro de perder la vista en un ojo
Barton, en prisión preventiva tras comparecer ante el tribunal de Liverpool
Mientras que a O'Grady se le concedió la libertad condicional bajo fianza, Barton permanecerá entre rejas hasta su próxima comparecencia ante el tribunal, prevista para el 7 de abril. El jugador de 43 años, que disputó un partido con la selección inglesa durante su dilatada carrera en la máxima categoría, llegó al tribunal el martes por la tarde en un furgón policial y solo habló para confirmar sus datos personales. El incidente supone una importante escalada legal para el exentrenador del Fleetwood Town y del Bristol Rovers, que sigue siendo una figura controvertida desde que se retiró del fútbol profesional en 2017.
- AFP
La víctima sufrió lesiones «graves» tras una pelea en un club de golf.
La víctima de la presunta agresión ha sido identificada ante el tribunal como Kevin Lynch, entrenador de fútbol no profesional y director de colegio. Los servicios de emergencia acudieron a Fairway, cerca del club de golf Huyton and Prescot, aproximadamente a las 9:00 p. m. del domingo, tras recibir informes de un altercado violento. La fiscal Chelsea Kearns declaró ante el tribunal que un testigo describió haber visto a un hombre siendo agredido después de que Barton y la víctima supuestamente mantuvieran una «acalorada discusión» que comenzó dentro de la sede del club y se trasladó al exterior.
Los profesionales médicos han descrito el estado de Lynch como grave pero estable, aunque las lesiones sufridas son importantes. Se informó al tribunal de que la víctima, de 51 años, sufrió lesiones en las costillas y la cara, y existe una gran preocupación por que pueda perder la vista en un ojo como consecuencia del altercado. La policía de Merseyside confirmó que la investigación sigue en curso, y que los agentes ya han realizado pesquisas puerta a puerta y revisado las imágenes de los timbres de las viviendas de la zona residencial circundante.
Los problemas legales se acumulan para Barton junto con el caso de difamación de Aluko.
El arresto puso fin a un período desastroso para Barton, coincidiendo con una derrota legal histórica en el Tribunal Superior. El mismo día de la vista por agresión, se confirmó que la exinternacional inglesa Eni Aluko había ganado un importante juicio por difamación contra él. Barton fue condenado a pagar más de 300 000 libras esterlinas en concepto de daños y perjuicios y costas judiciales tras lo que se describió como una campaña selectiva de acoso digital y difamación contra la locutora.
El tribunal que juzgó el caso de difamación escuchó que Barton había publicado 48 mensajes dirigidos a Aluko, incluyendo imágenes muy ofensivas. El equipo legal de Barton acabó admitiendo que su conducta constituía acoso, lo que le supuso una sanción económica total de 339 000 libras esterlinas. Estos acontecimientos civiles y penales se producen pocos meses después de que Barton recibiera una pena de prisión suspendida por otros delitos de comunicación relacionados con Jeremy Vine y Lucy Ward, lo que complica aún más su situación actual ante el sistema judicial mientras espera el juicio por el incidente de Huyton.
- Getty/GOAL
La policía de Merseyside continúa investigando el incidente ocurrido el domingo por la noche.
Un portavoz de la policía de Merseyside proporcionó una declaración detallada sobre los cargos: «Podemos confirmar que dos hombres han sido acusados tras una agresión ocurrida en Huyton la noche del domingo 8 de marzo. Alrededor de las 9 de la noche, los servicios de emergencia recibieron una llamada en Fairway alertando de que un hombre había sido agredido cerca del club de golf Huyton and Prescot. La víctima fue trasladada al hospital para evaluar las graves lesiones que presentaba en la cara y el cuerpo. Se encuentra en estado grave pero estable en el hospital.»
La policía confirmó que tanto Joseph Anthony Barton como Gary O'Grady han sido acusados de lesiones con intención, según el artículo 18. Aunque la defensa sugirió en los primeros informes que el enfrentamiento podría haber sido un acto de legítima defensa por parte de Barton, la gravedad de las lesiones de la víctima ha llevado al tribunal a adoptar una postura firme en cuanto a la prisión preventiva. Con Barton destinado a pasar el próximo mes bajo custodia, el mundo del fútbol observa cómo una de sus figuras más polémicas se enfrenta al reto legal más serio de su carrera hasta la fecha.
Anuncios