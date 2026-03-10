Joey Barton fue detenido como sospechoso de lesiones tras una supuesta pelea en un club de golf

Según el Daily Mail, Barton fue uno de los dos hombres detenidos tras un altercado cerca del club de golf Huyton and Prescot. Se alertó a los servicios de emergencia por una agresión.

Al parecer, uno de los hombres fue trasladado al hospital para «evaluar las lesiones que presentaba en la cara y las costillas». Se ha abierto una investigación sobre lo ocurrido.