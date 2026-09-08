Joe Willock marca al final y el Newcastle supera por la mínima al Millwall en la Carabao Cup

El Newcastle se ha asegurado su plaza en los octavos de final de la Carabao Cup tras lograr una trabajada victoria sobre el Millwall. Jaissle alineó un once inicial de garantías para la eliminatoria de tercera ronda en The Den. Pese a presentar una alineación temible, el conjunto de la Premier League tuvo problemas para encontrar su ritmo en el último tercio.

El campeón de 2025 dominó la posesión, pero se mostró increíblemente falto de pegada de cara a portería durante gran parte de la noche. Willock acabó siendo el héroe, al evitar que los visitantes quedaran al borde de una inminente tanda de penaltis. Su decisiva intervención final permitió a Jaissle mantener su inicio invicto de la temporada.