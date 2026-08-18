Joe Hart revela el mayor desafío del Manchester City tras la salida de Pep Guardiola mientras el Arsenal se prepara para el «escrutinio del campeón»

El Manchester City está entrando en una nueva era valiente tras la conclusión de la histórica y repleta de títulos etapa de Guardiola en el Etihad Stadium. La llegada de Enzo Maresca marca un cambio significativo en la jerarquía del club, pero el exguardameta del City Hart cree que la jerarquía será pragmática con respecto al futuro inmediato.

A pesar de una decepcionante derrota por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield, Hart sugiere que el club no va a cargar a su nuevo entrenador italiano con exigencias imposibles mientras la plantilla atraviesa una evolución natural.

En declaraciones en Monday Night Club de BBC Radio 5 Live, Hart dijo: "Creo que el club no está depositando una enorme expectación en esta temporada. Creo que siguen creyendo que tienen el equipo y que tienen la calidad para competir. Sigo sintiendo que querrán pelear en todos los frentes. Pero no creo que vaya a haber esta temporada el mismo tipo de presión como organización. No creo que vayan a estar sometidos internamente a esa presión".