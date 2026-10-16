El reciente veredicto de culpabilidad contra el Manchester City por múltiples infracciones de las normas financieras de la Premier League ha ensombrecido sus éxitos pasados. Las infracciones se produjeron entre 2009 y 2018, un periodo de enorme dominio en el fútbol inglés para el equipo del Etihad. Durante esos nueve años, el City conquistó tres títulos de la Premier League, además de tres Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield.

Los exjugadores de aquella época han quedado desde entonces bajo un intenso escrutinio mediático. Keane, leyenda del United, suscitó recientemente un debate al afirmar que las estrellas de la generación dorada del City deberían «tirar sus medallas de la Premier League a la basura» tras las conclusiones de la investigación sobre el cumplimiento de la normativa.

Hart, que disputó 348 partidos con el City y conquistó cinco grandes títulos durante el periodo investigado, ha rechazado ahora con firmeza la sugerencia del irlandés.



