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Joe Hart responde a Roy Keane después de que la leyenda del Manchester United dijera a las estrellas del Manchester City que «tiraran» sus medallas de la Premier League tras el veredicto de culpabilidad
Las repercusiones del veredicto de culpabilidad contra el Manchester City
El reciente veredicto de culpabilidad contra el Manchester City por múltiples infracciones de las normas financieras de la Premier League ha ensombrecido sus éxitos pasados. Las infracciones se produjeron entre 2009 y 2018, un periodo de enorme dominio en el fútbol inglés para el equipo del Etihad. Durante esos nueve años, el City conquistó tres títulos de la Premier League, además de tres Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield.
Los exjugadores de aquella época han quedado desde entonces bajo un intenso escrutinio mediático. Keane, leyenda del United, suscitó recientemente un debate al afirmar que las estrellas de la generación dorada del City deberían «tirar sus medallas de la Premier League a la basura» tras las conclusiones de la investigación sobre el cumplimiento de la normativa.
Hart, que disputó 348 partidos con el City y conquistó cinco grandes títulos durante el periodo investigado, ha rechazado ahora con firmeza la sugerencia del irlandés.
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Hart rechaza la exigencia de Keane sobre la medalla
En declaraciones a Sky Vegas, Hart dejó claro que no tiene intención de deshacerse de sus galardones. El exinternacional inglés señaló que Keane habla desde fuera, sin haber vivido la realidad de esa situación.
«Sí, bien por él. Bueno, puedes mostrar ese si quieres, porque habla como quizá a la gente le gustaría sentirse», comentó Hart en respuesta a las palabras de Keane. «Él no está en esa situación, nunca ha estado en esa situación, así que es muy fácil decir ese tipo de cosas, pero yo sí estoy en esa situación y desde luego no me siento así».
El orgullo persiste pese al inminente recurso
Hart ha preferido no pronunciarse apenas sobre las consecuencias más amplias del fallo hasta que concluya formalmente el proceso de apelación del Manchester City. El exguardameta incluso rechazó participar en un programa de televisión estadounidense para evitar verse envuelto en debates sensacionalistas sobre la posibilidad de que le retiren sus títulos.
Al explicar en The Overlap Daily por qué rechazó la invitación, Hart declaró: «Me preguntaron por ello y al final no fui a la televisión en Estados Unidos porque me dijeron que no querían que aquello se convirtiera en algo que no tenía por qué ser. Me preguntaron: “Si aparece tu nombre y pone que tienes dos títulos de liga, ¿qué vas a hacer al respecto?”. ¿Qué puedo hacer yo?»
Sea cual sea el desenlace judicial, Hart insiste en que sus recuerdos siguen intactos. «Desde luego, no entro en una sala y pongo las medallas sobre la mesa. Me da igual», afirmó. «Me sentí muy orgulloso al levantar aquellos trofeos. Trabajé tan duro como cualquier otra persona en la Premier League o en cualquier liga, incluso en una liga dominical. Trabajé igual de duro. Y no había nada mejor que cuando me colgaban la medalla al cuello».
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A la espera de la resolución judicial definitiva
Las repercusiones de la investigación de la Premier League están lejos de terminar, y el proceso de apelación del Manchester City determinará las consecuencias definitivas del fallo de culpabilidad. Mientras el club prepara sus próximos pasos legales, sus exjugadores seguirán afrontando preguntas sobre su legado en Manchester.
Para Hart, las resoluciones pendientes no cambiarán su forma de ver su trayectoria. «Pase lo que pase en los próximos dos meses, no va a cambiar lo que siento por mi fútbol y mi carrera, porque no lo veo de esa manera», concluyó. «Estoy muy feliz y orgulloso de haber hecho lo que he hecho, pero ya no lo hago. No creo que los trofeos me definan».
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