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Joe Hart afirma que «algo pasa» con el balón adidas Trionda en el Mundial de 2026 tras haber visto el mismo tipo de gol «demasiadas veces»
Los porteros tienen dificultades para calcular la trayectoria del Trionda
En declaraciones a la BBC, Hart cuestionó el comportamiento del balón adidas Trionda tras ver varios goles similares durante el Mundial de 2026. Sus últimos comentarios llegaron tras el primer gol de Kylian Mbappé en la victoria de Francia 3-0 sobre Irak. También mencionó otros incidentes con porteros de primer nivel, como el inglés Jordan Pickford, lo que sugiere que las características de vuelo del balón podrían estar causando problemas.
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Hart señala una tendencia recurrente
Hart afirmó que a los porteros les cuesta atajar disparos sin efecto a la altura de los hombros. Para el exportero del Manchester City, la repetición del fallo en el torneo descarta una coincidencia.
«Veo este tipo de goles demasiado en un Mundial; algo raro hay en ese balón», afirmó Hart. «A esa altura de los hombros, si el balón no tiene efecto ni gira, los porteros fallan».
Sobre el disparo de Mbappé añadió: «Mbappé suelta el balón con el pie; hay defensas por medio y eso dificulta la acción del portero Ahmed Basil, pero no le quita los ojos de encima. Fíjate en la trayectoria: no se mueve.
No va directo a la esquina; no critico al portero, pues he visto lo mismo con Mendy, Luca Zidane y Pickford. Simplemente parece que no calculan bien el tiempo con este balón del Mundial en disparos por encima del hombro sin efecto.
«En cuanto sale [del pie de Mbappé], un portero puede avanzar y lanzarse, pero parece que el balón ya está sobre él antes de tocarlo. ¿Cuántas veces se ve en el más alto nivel que un portero toque el balón y este entre en la portería? Muy pocas, porque, si llegan a tocarlo, lo desvían fuera».
Por qué Hart cree que los porteros cometen errores
El exinternacional inglés cree que el problema va más allá de los errores individuales. Hart argumentó que la velocidad y la falta de efecto de ciertos disparos alteran los instintos y la sincronización que los porteros de élite han desarrollado tras años de entrenamiento.
«En este torneo veo que los porteros alcanzan el balón por encima del hombro, pero no logran detenerlo. Algo está pasando. Es un tema de cálculo mental: lo ves, te colocas, inicias el movimiento y te lanzas; aquí se colocan y se lanzan, pero no coincide con lo que hacen a diario».
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¿Se repetirá el caos de Jabulani?
Aunque ningún portero en activo del torneo ha secundado las críticas públicas de Hart, la situación recuerda al polémico balón Jabulani del Mundial 2010, calificado por los jugadores como de «calidad de supermercado» por su trayectoria impredecible. La Trionda, con cuatro paneles y líneas en relieve para mayor estabilidad, debía evitar esa polémica. A medida que avanza el torneo y se acercan los partidos de eliminatoria, es probable que el escrutinio sobre su rendimiento aumente.