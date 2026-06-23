Joe Hart afirma que «algo pasa» con el balón adidas Trionda del Mundial 2026 tras ver ese tipo de gol «demasiadas veces»

Hart afirmó que a los porteros les cuesta atajar disparos sin efecto a la altura de los hombros. Para el exguardameta del Manchester City, la repetición del fallo en el torneo descarta una coincidencia.

«Veo este tipo de goles demasiado a menudo en un Mundial; algo raro hay con este balón», afirmó Hart. «A esa altura de los hombros, si el balón no tiene efecto ni gira, los porteros fallan».

Sobre el disparo de Mbappé añadió: «Mbappé dispara con el pie; hay defensas por medio y eso complica la acción del portero Ahmed Basil, pero no pierde de vista el balón. Mira la trayectoria: no se mueve.

No va directo a la esquina; no critico al portero, he visto lo mismo con Mendy, Luca Zidane y Pickford. Parece que no calculan bien el momento con este balón del Mundial, cualquier disparo por encima del hombro sin efecto les cuesta.

«En cuanto sale [del pie de Mbappé], el portero puede avanzar y lanzarse, pero parece que el balón ya está sobre él antes de tocarlo. ¿Cuántas veces se ve en el máximo nivel que un portero roza el balón y este entra? Muy pocas, porque, si lo tocan, suelen desviarlo».