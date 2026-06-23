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Joe Hart afirma que «algo pasa» con el balón adidas Trionda del Mundial 2026 tras ver ese tipo de gol «demasiadas veces»
Los porteros tienen dificultades para calcular la trayectoria del Trionda
En declaraciones a la BBC, Hart cuestionó el comportamiento del balón adidas Trionda tras ver varios goles similares durante el Mundial de 2026. Sus últimos comentarios llegaron tras el primer gol de Kylian Mbappé en la victoria de Francia 3-0 sobre Irak. También mencionó otros incidentes con porteros de primer nivel, como el inglés Jordan Pickford, lo que sugiere que las características de vuelo del balón podrían estar causando problemas.
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Hart señala una tendencia recurrente
Hart afirmó que a los porteros les cuesta atajar disparos sin efecto a la altura de los hombros. Para el exguardameta del Manchester City, la repetición del fallo en el torneo descarta una coincidencia.
«Veo este tipo de goles demasiado a menudo en un Mundial; algo raro hay con este balón», afirmó Hart. «A esa altura de los hombros, si el balón no tiene efecto ni gira, los porteros fallan».
Sobre el disparo de Mbappé añadió: «Mbappé dispara con el pie; hay defensas por medio y eso complica la acción del portero Ahmed Basil, pero no pierde de vista el balón. Mira la trayectoria: no se mueve.
No va directo a la esquina; no critico al portero, he visto lo mismo con Mendy, Luca Zidane y Pickford. Parece que no calculan bien el momento con este balón del Mundial, cualquier disparo por encima del hombro sin efecto les cuesta.
«En cuanto sale [del pie de Mbappé], el portero puede avanzar y lanzarse, pero parece que el balón ya está sobre él antes de tocarlo. ¿Cuántas veces se ve en el máximo nivel que un portero roza el balón y este entra? Muy pocas, porque, si lo tocan, suelen desviarlo».
Por qué Hart cree que los porteros cometen errores
El exinternacional inglés cree que el problema va más allá de los errores individuales. Hart argumentó que la velocidad y la falta de efecto de ciertos disparos alteran los instintos y la sincronización que los porteros de élite han desarrollado tras años de entrenamiento.
«En este torneo veo que los porteros alcanzan el balón por encima del hombro, pero no logran detenerlo», afirmó. «Algo está pasando. Es un tema de cálculo mental: lo ves, te colocas, inicias el movimiento y te lanzas. Aquí se colocan y se lanzan, pero no les sale como en el día a día».
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¿Se repetirá el caos de Jabulani?
Aunque ningún portero en activo del torneo ha secundado aún las críticas públicas de Hart, la situación recuerda al polémico balón Jabulani del Mundial 2010, calificado por los jugadores como de «calidad de supermercado» por su trayectoria impredecible. Se esperaba que el Trionda, con cuatro paneles y líneas en relieve para mejorar la estabilidad, evitara esa polémica. A medida que avanza el torneo y se acercan los partidos eliminatorios, es probable que el escrutinio sobre su rendimiento aumente.