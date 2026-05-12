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Joe Gómez duda sobre su futuro en el Liverpool, pues reconoce que «cualquier cosa puede pasar» en el mercado estival
Aumenta la competencia en Anfield
Gómez afronta los últimos doce meses de su contrato con menos minutos: solo ha sido titular en seis partidos de la Premier League en las dos últimas temporadas bajo Arne Slot. Además, el club ha fichado a los jóvenes defensas Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet para reforzar una zaga que ya cuenta con Virgil van Dijk e Ibrahima Konaté.
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La incertidumbre en la ventana
Al hablar sobre la posibilidad de marcharse este verano, el versátil defensa se mostró filosófico sobre su etapa en el club. Gómez dijo: «Puede pasar cualquier cosa. La verdad es que no sé qué pasará; solo me queda un año, así que lo que tenga que ser, será. Estoy muy agradecido por estos 11 años en este club y solo puedo dar las gracias; ya veremos».
Un legado repleto de trofeos
Desde su llegada del Charlton en 2015, Gómez se ha convertido en una figura emblemática en Anfield, con 272 partidos y todos los títulos importantes. Ha conquistado dos Premier League, la Liga de Campeones, la FA Cup y dos Carabao Cups. Aunque su versatilidad en la defensa sigue siendo clave, el interés previo de Newcastle United y Aston Villa indica que tendría pretendientes si el Liverpool lo vendiera antes de 2027.
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Es hora de decidir sobre Slot
El Liverpool debe decidir si renueva a su jugador más veterano o le traspasa para evitar perderlo gratis. La plantilla probablemente recurrirá a su experiencia en las últimas semanas de liga. Sin embargo, con Konaté cerca de firmar y la llegada de Jacquet, Gómez debe demostrar su valor para mantenerse en la rotación este ajetreado verano.