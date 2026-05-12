Joe Gómez duda sobre su futuro en el Liverpool, pues reconoce que «cualquier cosa puede pasar» en el mercado estival

Al hablar sobre la posibilidad de marcharse este verano, el versátil defensa se mostró filosófico sobre su etapa en el club. Gómez dijo: «Puede pasar cualquier cosa. La verdad es que no sé qué pasará; solo me queda un año, así que lo que tenga que ser, será. Estoy muy agradecido por estos 11 años en este club y solo puedo dar las gracias; ya veremos».