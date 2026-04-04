Tras el pitido final del partido de cuartos de final de la FA Cup en el Etihad Stadium, Haaland publicó en Instagram una foto en la que aparecía con el balón del partido en las manos, acompañándola del comentario «No ha estado mal este sábado», pero fue el mensaje que le había garabateado uno de sus compañeros el que acaparó los titulares. Entre las firmas habituales, un jugador optó por una valoración más directa, calificándolo de «jodido bicho raro» mientras celebraba su primer hat-trick con el club desde agosto de 2024.

Esta broma pone de relieve el estatus único que Haaland tiene en el vestuario del City, donde su eficacia robótica frente a la portería sigue asombrando a sus compañeros. A pesar de las bromas, el delantero se mostró reflexivo al hablar de su estado de forma reciente, admitiendo que sus actuaciones en 2026 no habían estado a la altura de sus propias expectativas, que eran altísimas.







