Jobe Bellingham hace una audaz predicción sobre su futuro en el Borussia Dortmund y explica en qué aspectos debe mejorar

En una entrevista con el canal oficial del Borussia Dortmund, Bellingham aclaró sus intenciones. Tras su fichaje de 30,5 millones de euros procedente del Sunderland el verano pasado, al centrocampista inglés le costó ganarse un puesto en el once. Sin embargo, desde principios de año se ha convertido en una pieza clave del equipo. Sobre su adaptación a un nuevo país y liga, se mostró satisfecho con su evolución. «Cuanto más juegas, más ritmo coges, y siento que sin duda he podido ganar confianza y tener más presencia al jugar más. Voy a estar aquí mucho tiempo, así que estoy contento de estar cogiendo ese ritmo», afirmó.