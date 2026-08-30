El ambiente en Stamford Bridge ya era eléctrico mientras el equipo de Xabi Alonso buscaba mantener su inicio perfecto en la temporada de la Premier League, pero el relato cambió hacia la conducta individual tras un thriller de muchos goles.

Pedro, que cambió la Costa Sur por el oeste de Londres, fue objetivo de la afición visitante del Brighton desde el pitido inicial. La tensión alcanzó su punto de ruptura cuando el brasileño, después de fallar una ocasión importante antes en el partido, acabó encontrando la red y optó por celebrarlo directamente delante de la enfurecida grada visitante.

El exextremo del Brighton Anthony Knockaert estuvo entre los críticos más vehementes con el comportamiento del delantero. Recurriendo a Instagram para expresar su malestar, el francés no se contuvo en su valoración de la percibida falta de respeto del jugador hacia sus antiguos empleadores.

Escribiendo en la plataforma de redes sociales, Knockaert dijo: "No olvides lo que Brighton hizo por ti, colega. Desagradecido".