Joao Pedro le quita a Liam Delap el dorsal 9 del Chelsea mientras se confirman múltiples cambios en la plantilla

Chelsea ha realizado cambios significativos en los dorsales de su plantilla de cara a la nueva temporada, según ha sabido talkSPORT, con Pedro heredando el dorsal 9 como movimiento más destacado. Pedro recibe la camiseta después de una brillante campaña anterior en la que fue nombrado Jugador del Año, con 20 goles y nueve asistencias en todas las competiciones.

Como consecuencia, Delap ha sido relegado al dorsal 12. Delap, que había llevado el 9 desde su llegada procedente del Ipswich Town en 2025, está ahora fuertemente vinculado con una salida de Stamford Bridge. El delantero solo logró tres goles en 47 apariciones la temporada pasada y, según se informa, está disponible para ser traspasado antes de que cierre el mercado.