Joao Pedro le da todo el mérito a Liam Rosenior por su mejora en el Chelsea tras la comparación con Harry Kane y Erling Haaland

Joao cree que la razón principal de su espectacular mejora es la constante retroalimentación y la atención personalizada que le brinda Rosenior. En declaraciones a la UEFA, el delantero explicó que sus frecuentes reuniones en la oficina le han impedido caer en la complacencia. «Cuando llegó el nuevo entrenador, me dijo que ya sabía quién era yo y que quería ayudarme a desarrollarme», reveló Pedro. «Eso es algo que me gusta oír de un entrenador, porque sin esa retroalimentación es fácil caer en la complacencia. Soy un jugador que siempre quiere mejorar, alcanzar mi máximo potencial. También creo que mi estado de forma se debe en gran medida a esas conversaciones, a que él me ha demostrado que realmente quiere ayudarme a mejorar. Cuando sientes ese apoyo de tu entrenador, naturalmente te esfuerzas más».