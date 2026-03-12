Getty Images
¿Joao Pedro al Arsenal? La estrella del Chelsea podría dar la sorpresa con un traspaso a su rival londinense
Una estrella en ascenso en Stamford Bridge
La forma de Pedro ha sido sensacional en 2026, ya que el jugador de 24 años ha marcado 11 goles en sus últimas 13 apariciones. Esta racha tan certera ha llevado al actual entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, a afirmar que el internacional brasileño está al mismo nivel que Erling Haaland, Harry Kane y Kylian Mbappé.
¿Podría Pedro fichar por el Arsenal?
A pesar de su éxito en el oeste de Londres, el antiguo compañero de equipo de Pedro cree que está preparado para lograr éxitos aún mayores. Keinan Davis, que jugó junto al delantero durante su etapa en el Watford, ha sugerido en declaraciones a talkSPORT que un traspaso al Arsenal, el archirrival del Chelsea, no es descabellado.
Aunque Viktor Gyokeres, fichado este verano, ha marcado 15 goles en todas las competiciones con el equipo de Arteta, sigue habiendo dudas sobre su contribución general al juego de construcción. Esto ha alimentado los rumores de que el Arsenal podría buscar un delantero más completo en verano.
Su compañero de equipo elogia el talento brasileño.
En declaraciones a talkSPORT sobre el potencial del delantero, el actual delantero del Udinese Davis se mostró convencido de la capacidad de Pedro para llegar a lo más alto. «Sí, sin duda. Ya has visto su calidad en los entrenamientos», afirmó Davis. «Incluso jugando con él, es brasileño, así que tiene ese talento y esa confianza en sí mismo que le hacen saber que es un jugador muy bueno».
Davis también se refirió al carácter del jugador del Chelsea, señalando que su temperamento está a la altura de su talento. «También es un buen tipo. No es irrespetuoso ni nada por el estilo; es una persona estupenda», añadió. «Así que sí, definitivamente se ve que puede dar grandes pasos adelante. Verlo ahora en el Chelsea es como... incluso si se fuera al Arsenal o algo así, no me sorprendería. Es muy bueno».
El camino por delante para el Chelsea
La importancia de Pedro para el Chelsea quedó aún más patente con su reciente hat-trick contra el Aston Villa, uno de los cuatro primeros clasificados, y con un gol decisivo en la victoria de la FA Cup contra el Wrexham. Sin embargo, no pudo influir en el marcador durante la difícil derrota por 5-2 del Chelsea ante el PSG en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, donde finalmente fue sustituido por Liam Delap mientras los Blues luchaban en París.
