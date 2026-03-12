¿Joao Pedro al Arsenal? La estrella del Chelsea podría dar la sorpresa con un traspaso a su rival londinense

En declaraciones a talkSPORT sobre el potencial del delantero, el actual delantero del Udinese Davis se mostró convencido de la capacidad de Pedro para llegar a lo más alto. «Sí, sin duda. Ya has visto su calidad en los entrenamientos», afirmó Davis. «Incluso jugando con él, es brasileño, así que tiene ese talento y esa confianza en sí mismo que le hacen saber que es un jugador muy bueno».

Davis también se refirió al carácter del jugador del Chelsea, señalando que su temperamento está a la altura de su talento. «También es un buen tipo. No es irrespetuoso ni nada por el estilo; es una persona estupenda», añadió. «Así que sí, definitivamente se ve que puede dar grandes pasos adelante. Verlo ahora en el Chelsea es como... incluso si se fuera al Arsenal o algo así, no me sorprendería. Es muy bueno».