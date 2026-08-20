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Joao Palhinha, listo para volver a Portugal después de que el Bayern alcance un acuerdo de 20 millones de euros con el Benfica
Benfica y el Bayern encuentran un punto en común
El Bayern de Múnich ha alcanzado un acuerdo definitivo con el gigante portugués Benfica para el traspaso permanente de Palhinha. Según informa Sky Sport, ambos clubes han cerrado por fin una cifra que señala el final de la etapa del centrocampista en Baviera. Las negociaciones, que se habían prolongado durante varias semanas, concluyeron con un paquete total que podría hacer que el campeón récord de Alemania reciba hasta 20 millones de euros por el mediocentro defensivo de 31 años.
Aunque el valor potencial máximo de la operación alcanza los 20 millones de euros, se entiende que las cantidades garantizadas son ligeramente inferiores. La información sugiere que los ingresos reales para el Bayern de Múnich probablemente se situarán entre 18 y 19 millones de euros, una vez se tengan en cuenta las distintas bonificaciones ligadas al rendimiento.
- AFP
La frustrante etapa en Múnich llega a su fin
Para Palhinha, el movimiento representa un regreso a casa y una oportunidad para revitalizar una carrera que se estancó en Alemania. El internacional portugués se marchó al Allianz Arena en el verano de 2024 por una importante cantidad de 51 millones de euros procedente del Fulham. Sin embargo, pese al elevado precio y a las grandes expectativas, no logró asentarse como titular habitual y solo disputó 25 partidos con el Bayern de Múnich sin registrar ni un solo gol ni una asistencia.
La temporada pasada, el ancla del centro del campo salió cedido al Tottenham Hotspur en la Premier League, donde disputó 45 partidos en todas las competiciones, marcó siete goles y dio tres asistencias, lo que reforzó aún más la idea de que su futuro a largo plazo no estaba en Múnich. La directiva del Bayern acabó dejando claro que ya no buscaba soluciones temporales con respecto al jugador.
Eberl aclara las prioridades en la planificación de la plantilla
La salida de Palhinha forma parte de una reestructuración más amplia en Säbener Strasse. Durante la presentación oficial del nuevo fichaje Nathaniel Brown, Max Eberl fue claro sobre la dirección que está tomando el club. El director deportivo del Bayern, Eberl, aclaró durante la rueda de prensa que los planes del FC Bayern para la próxima temporada no incluyen a Bryan Zaragoza, Palhinha y Sacha Boey, ya que el club busca remodelar la dinámica del primer equipo.
Aunque el Aston Villa había mantenido conversaciones en los últimos días para hacerse con su fichaje, Palhinha está ahora a punto de regresar a su país, aunque para representar a un rival directo. El jugador de 31 años ya tuvo una etapa exitosa en el Sporting CP, donde desempeñó un papel clave en la conquista del título de la Primeira Liga 2020-21, además de dos Taça da Liga (2020-21 y 2021-22) y la Supertaça Cândido de Oliveira de 2021.
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El estreno liguero del Bayern y la defensa del título
El Bayern de Múnich afronta la nueva campaña después de lograr el doblete nacional la pasada temporada, al conquistar tanto el título de la Bundesliga como la DFB-Pokal. El gigante bávaro arrancará su temporada 2026-27 el sábado, cuando se enfrente al Borussia Dortmund en la Supercopa de la DFL, antes de iniciar la defensa de su título de la Bundesliga en casa ante el VfB Stuttgart el 28 de agosto.
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