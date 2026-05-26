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Joao Palhinha, cedido por el Bayern de Múnich, habla sobre su futuro tras el «gran alivio» de la permanencia del Tottenham en la Premier League
El centrocampista asegura la permanencia en la máxima categoría
Palhinha quiere quedarse en el Tottenham tras acabar su cesión de una temporada del Bayern. El centrocampista portugués fue héroe en la última jornada al marcar el gol de la victoria contra el Everton. Su tanto salvó a los Spurs del descenso, finalizando dos puntos por encima de la zona de peligro.
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Palhinha busca un matrimonio definitivo
Tras ganarse el cariño de la afición, el centrocampista de 30 años está dispuesto a activar una cláusula de traspaso definitivo valorada en 30 millones de euros (26 millones de libras). Palhinha reconoció: «Desde el primer día me siento como en casa: por la afición, por el público. Es un club de primera. ¿Quién no querría jugar en el Tottenham y quedarse aquí? Aquí lo tengo todo. Pero esto es como un matrimonio. Lo que puedo decirte es que me gustaría mucho quedarme aquí y que estoy disfrutando mucho esta temporada con este club, a pesar de que está siendo una temporada difícil».
Palhinha augura un futuro prometedor para los Spurs
El Tottenham evitó el descenso tras contratar a Roberto De Zerbi, quien sumó 11 puntos en siete partidos y mantuvo al equipo en la categoría.
Palhinha, autor de su mejor marca personal con cinco goles en la liga, confía en que el club aprenda de esta escapada in extremis. «Creo que la próxima temporada será muy distinta y mejor; analizar lo bueno y lo malo nos dará un gran alivio y una gran mejora», añadió.
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De Zerbi exige una ejecución rápida
De Zerbi ha confirmado que quiere el traspaso definitivo «al 100 %» y ha dejado la decisión final en manos de la directiva. Aunque Palhinha tiene contrato con el Bayern hasta 2028, se espera que el club bávaro autorice su salida para liberar masa salarial. Por ello, el Tottenham debe activar la opción rápidamente en el mercado de verano para evitar que otros clubes se lleven al robusto centrocampista.