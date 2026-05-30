AFP
Traducido por
Joao Neves critica la táctica del Arsenal mientras el PSG celebra su histórico doblete en la Liga de Campeones
Neves critica la estrategia de los Gunners
Neves fue claro tras el segundo título consecutivo de la Liga de Campeones del gigante francés. Después de un agotador partido resuelto en penaltis, el internacional portugués afirmó que solo un equipo salió a jugar al ataque.
El centrocampista de 21 años criticó la falta de ambición del equipo de Mikel Arteta durante los 120 minutos. «La emoción está ahí. Es mi segundo título europeo y lo que más me alegra es jugar con estos compañeros, el cuerpo técnico y la directiva. Venir aquí fue la mejor decisión de mi vida. Me encanta todo aquí. Hoy nos lo merecíamos, porque el PSG era el único que quería jugar», declaró Neves a M6.
- AFP
Se ha hecho historia en la capital francesa.
La victoria supone un hito para el PSG, que revalida el título más importante del fútbol de clubes. Tras empatar 1-1 al final del tiempo reglamentario y la prórroga, los parisinos vencieron 4-3 en los penaltis y dejaron al Arsenal sin su primera Copa de Europa.
Neves reconoció que la presión de defender el título complicó el camino: «Este año fue diferente, más difícil, más físico. Éramos campeones de Europa y ahora estamos en la historia del PSG».
Ambiente festivo para los campeones
Mientras el centrocampista analizaba el partido, la fiesta se interrumpió con un gesto divertido: Luis Campos, asesor deportivo del PSG, saltó a sus espaldas para celebrar el triunfo, mostrando la cercanía entre directiva y plantilla.
A pesar del desgaste del partido, Neves quería volver al vestuario para seguir celebrando con sus compañeros. «Todos estamos felices. Ahora quiero disfrutarlo con ellos», añadió entre risas tras la breve interrupción de Campos.
El Arsenal se fue con las manos vacías
Para el Arsenal la derrota es un trago amargo tras rozar la final europea. A pesar de su orden defensivo, los Gunners fallaron en la definición y cayeron ante el PSG en los penaltis.
Además, su promedio de posesión fue de solo el 24,7 %, el más bajo en un partido de Arteta con 11 jugadores sobre el campo.