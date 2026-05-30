Joao Neves critica la táctica del Arsenal mientras el PSG celebra su histórico doblete en la Liga de Campeones

Neves fue claro tras el segundo título consecutivo de la Liga de Campeones del gigante francés. Después de un agotador partido resuelto en penaltis, el internacional portugués afirmó que solo un equipo salió a jugar al ataque.

El centrocampista de 21 años criticó la falta de ambición del equipo de Mikel Arteta durante los 120 minutos. «La emoción está ahí. Es mi segundo título europeo y lo que más me alegra es jugar con estos compañeros, el cuerpo técnico y la directiva. Venir aquí fue la mejor decisión de mi vida. Me encanta todo aquí. Hoy nos lo merecíamos, porque el PSG era el único que quería jugar», declaró Neves a M6.