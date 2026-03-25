¿Joao Mario fichado definitivamente por el Bolonia? La cifra que satisface a la Juventus

El futuro de João Mário podría teñirse pronto y definitivamente de rojo y azul. El lateral derecho portugués, nacido en 2000, que llegó al Bolonia en el mercado de invierno cedido por la Juventus, ya ha empezado a hacerse un hueco importante en el esquema de la formación emiliana, convenciendo a la directiva y al cuerpo técnico paraque apuesten decididamente por él también para la próxima temporada.





Según informa Sportmediaset, el Bolonia estaría valorando seriamente la posibilidad de iniciar negociaciones con el club bianconero para la compra definitiva del jugador. Una clara señal de confianza hacia el lateral portugués, que en pocas semanas ha demostrado buenas cualidades tanto en fase defensiva como en la proyección ofensiva.