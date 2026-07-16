Joao Gomes se someterá al reconocimiento médico del Aston Villa antes de su traspaso desde el Wolves por 38 millones de libras

Según la BBC, el Aston Villa está cerca de fichar a Gomes: el jugador de los Wolves pasará el reconocimiento médico este jueves. El acuerdo alcanzaría los 38 millones de libras, con 34 millones de pago inicial y 4 millones en variables.

El internacional brasileño, de 25 años, ha brillado en el Wolves desde su llegada a Inglaterra, pero la opción de seguir en la Premier con un equipo en la Liga de Campeones fue irrechazable. Gomes ya dejó la concentración del Wolves en Portugal para viajar a Birmingham y completar el traspaso.







