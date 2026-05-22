Tras una gran primera temporada, Félix recordó su decisión de mudarse a Arabia Saudí. Al repasar su adaptación, la situación del club y el alivio compartido con Ronaldo tras el pitido final, Félix declaró a Sport TV: «Había dudas, pero trabajo cada día para dar lo mejor de mí mismo.

«Encontré un entorno que me favoreció: el estilo de juego, mi posición y mis compañeros. Fue una temporada fantástica que acabó de la mejor forma. Pienso bien cada decisión; venir al Al Nassr no fue algo impulsivo. Desde que acepté, me entregué al cien por cien. A veces sale bien, otras no; esta vez fue perfecto».

Añadió: «Es especial, pues fue una época de mucha controversia. Ganar con el Al Nassr en Arabia Saudí no es fácil; en Portugal quizá no se entiende. Aquí ocurre mucho fuera del fútbol. El Al Nassr es un club pequeño y ganar la liga es difícil. Lo conseguimos: un día memorable para la afición y el club.

«Cris llevaba años buscando su primer título, sobre todo la liga. Lo veo sufrir cada día y sé lo mucho que quería ganar, así que fui a abrazarlo. ¿El mejor jugador de la liga saudí? Hubo varios con grandes temporadas, pero, como el Al Nassr es campeón, el título debería ser para mí o para Cris».