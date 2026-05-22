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João Félix revela que Cristiano Ronaldo «sufrió» con la presión de la lucha por el título de la Liga Profesional Saudí, que el Al-Nassr ganó por primera vez en siete años
El doblete de Ronaldo pone fin a una larga sequía
El Al-Nassr se proclamó campeón de la Liga Profesional Saudí 2025-26 tras imponerse 4-1 al descendido Damac en el Al-Awwal Park el jueves. Ronaldo marcó un doblete en la segunda parte, mientras que Sadio Mané y Kingsley Coman completaron la goleada, asegurando el título con dos puntos sobre Al-Hilal. Este triunfo puso fin a siete años sin cetro para el club de Riad, y el fichaje estival Félix admitió la enorme presión que afectó a su compatriota.
- AFP
Félix reflexiona sobre su triunfo nacional
Tras una gran primera temporada, Félix recordó su decisión de mudarse a Arabia Saudí. Al repasar su adaptación, la situación del club y el alivio compartido con Ronaldo tras el pitido final, Félix declaró a Sport TV: «Había dudas, pero trabajo cada día para dar lo mejor de mí mismo.
«Encontré un entorno que me favoreció: el estilo de juego, mi posición y mis compañeros. Fue una temporada fantástica que acabó de la mejor forma. Pienso bien cada decisión; venir al Al Nassr no fue algo impulsivo. Desde que acepté, me entregué al cien por cien. A veces sale bien, otras no; esta vez fue perfecto».
Añadió: «Es especial, pues fue una época de mucha controversia. Ganar con el Al Nassr en Arabia Saudí no es fácil; en Portugal quizá no se entiende. Aquí ocurre mucho fuera del fútbol. El Al Nassr es un club pequeño y ganar la liga es difícil. Lo conseguimos: un día memorable para la afición y el club.
«Cris llevaba años buscando su primer título, sobre todo la liga. Lo veo sufrir cada día y sé lo mucho que quería ganar, así que fui a abrazarlo. ¿El mejor jugador de la liga saudí? Hubo varios con grandes temporadas, pero, como el Al Nassr es campeón, el título debería ser para mí o para Cris».
La atención se centra ahora en la escena internacional
Tras asegurar la jerarquía nacional y los galardones individuales, la plantilla internacional del Al-Nassr se centra ya en los compromisos con sus selecciones. Félix apartó las celebraciones ligueras para pensar en los próximos objetivos de su país en el torneo internacional.
Al hablar de sus opciones en el Mundial, añadió: «Ahora tendré unos días para descansar con la familia en Portugal. Volvemos el día 1 y, a partir de ahí, toca olvidar la liga. ¿Favoritos para el Mundial? Queremos dar lo mejor de nosotros mismos. Hay que ir partido a partido y las cosas se irán encajando de forma natural. Tenemos un gran grupo y, con un poco de suerte, creo que podemos ganar [el Mundial]».
- AFP
Se acerca la fase de clasificación para el Mundial
Los nuevos campeones deben dejar atrás las celebraciones con sus clubes: lo prioritario ahora son los compromisos internacionales. Ronaldo y Félix se incorporarán a la concentración de Portugal el 1 de junio, con el fin de mantener su buen momento de forma para una exigente fase de grupos en la que enfrentarán a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.