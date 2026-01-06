Félix ahora se alinea junto a Ronaldo, Sadio Mané y Kingsley Coman, con Al-Nassr alardeando de suficiente poderío ofensivo para preocupar a cualquier oponente. Félix dijo sobre esa formidable unidad ofensiva: “Todos somos jugadores de calidad, y jugando los cuatro juntos, porque nos llevamos bien, las cosas terminan saliendo bien.

“Es bueno que estemos todos juntos, porque cuando uno no está tan bien un día, los otros tres lo están. O si dos no están tan bien, los otros dos lo están, y terminan ayudando al equipo. Creo que, cuando los cuatro estamos en buena forma, somos imparables aquí en Arabia Saudita.”

Félix solo tiene un contrato hasta 2027, con el contrato de Ronaldo también expirando ese verano. No está seguro de lo que deparará el futuro a largo plazo, pero sigue decidido a dejar su huella en el más alto nivel.

Félix agregó sobre su legado, con Ronaldo mostrando lo que se puede lograr: “Quiero hacer lo mejor que pueda, ayudar al club. Y al hacer eso, y que las cosas vayan bien, la gente siempre me recordará, siempre tendrán un cariño especial por mí.

“Creo que eso es por lo que todos jugamos: se trata de dejar nuestra marca en el fútbol, en los clubes, en la selección. Todos jugamos un poco para eso. Y no huyo de eso.”