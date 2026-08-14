¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-SEVILLAAFP

Traducido por

Joao Cancelo vuelve a entrenarse con el Al-Hilal mientras continúan las conversaciones sobre su traspaso al Barcelona

Barcelona
João Cancelo
Fichajes
Al Hilal
Primera División
1ª División
Portugal

Al-Hilal ha incluido al defensa Joao Cancelo en su plantilla para la nueva temporada mientras continúan las negociaciones con el Barcelona. El club saudí le ha asignado el dorsal 20 mientras se estancan las conversaciones sobre un traspaso permanente.

  • Inscripción de la plantilla en Arabia Saudí

    Según Mundo Deportivo, el Al-Hilal ha intensificado la situación en torno a Cancelo al inscribir oficialmente al defensa en su plantilla para la próxima temporada. El club de la Saudi Pro League ha entregado al internacional portugués el dorsal 20, subrayando que sigue teniendo contrato en Riad.

    Esta postura firme llega mientras las negociaciones con el Barcelona por un traspaso permanente sufren retrasos. Aunque el jugador está decidido a asegurar su regreso al Camp Nou, los clubes siguen trabajando en los detalles financieros y administrativos.

    • Anuncios
  • Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Vuelta a los entrenamientos

    Tras la conclusión de su descanso de final de temporada y de sus compromisos internacionales, Cancelo regresó a los entrenamientos con el Al-Hilal. El lateral volvió a las instalaciones del club mientras sus representantes y los dirigentes de la entidad ultimaban las condiciones finales de una posible salida.

    El Al-Hilal se mantiene firme en su valoración mientras busca recuperar parte de la inversión realizada cuando lo incorporó procedente del Manchester City. Mientras tanto, el jugador se ha estado entrenando por separado o gestionando su estado físico mientras el culebrón se desarrolla entre bastidores.

  • La persecución en curso del Barcelona

    El Barcelona sigue interesado en devolver a Cataluña al versátil lateral tras sus exitosas cesiones. El equipo de Hansi Flick valora su experiencia y su flexibilidad táctica en las bandas, especialmente teniendo en cuenta las anteriores lesiones defensivas en la plantilla.

    Sin embargo, el Barça ha tenido que sortear diversos obstáculos burocráticos y financieros para cerrar el acuerdo. Las conversaciones entre ambos clubes continúan mientras tratan de alcanzar un compromiso sobre el precio del traspaso.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1077837267.jpgAgenciaLOF

    Se espera una resolución pronto

    Con la nueva campaña nacional acercándose rápidamente, aumenta la presión sobre todas las partes para alcanzar una conclusión definitiva. El entorno de Cancelo está presionando para lograr una resolución que satisfaga tanto sus ambiciones profesionales como las exigencias económicas de Al-Hilal.

    Los próximos días serán decisivos para determinar si el Barcelona puede cerrar el acuerdo antes de que se cierre el mercado de fichajes. Hasta entonces, el defensa sigue vinculado oficialmente al conjunto saudí.