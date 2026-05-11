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Joao Cancelo se convierte en el primer futbolista en lograr esta hazaña tras el título de Liga del Barcelona
Una victoria histórica en el Clásico
El Barcelona ganó el Clásico del domingo en el Camp Nou y se proclamó campeón de La Liga. Es la primera vez que el título se decide en un enfrentamiento directo contra el Real Madrid. Al equipo azulgrana le bastaba no perder, pues llegaba a la 35.ª jornada con 11 puntos de ventaja.
El equipo de Hansi Flick firmó su undécima victoria liguera consecutiva. Un espectacular gol de falta de Marcus Rashford —el primero en un Clásico desde el de Lionel Messi en 2012— y otro de Ferran Torres sentenciaron el 29.º título del Barça y dejaron a los blancos atónitos.
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Cancelo ocupa un lugar único en los libros de historia
Cancelo, exdefensa del Manchester City que ganó seis títulos con Pep Guardiola, por fin ha logrado el título de liga que se le escapó en su anterior cesión al Barça en la 2023-24. Recuperado en enero del Al Hilal saudí, el lateral fue titular anoche y ya suma un gol y tres asistencias en 13 partidos de Liga, clave en la racha del club en 2026.
Capaz de actuar en ambos laterales, el jugador de 31 años se convirtió en el primer futbolista en ganar ligas en cuatro de las cinco grandes divisiones europeas. Antes había conquistado la Primeira Liga con el Benfica (2014), la Serie A con la Juventus, tres Premier Leagues con el City y la Bundesliga con el Bayern. Solo le falta la Ligue 1 para completar las cinco grandes ligas.
Superando a las leyendas
Varios jugadores legendarios han ganado ligas en tres de las «cinco grandes», pero ninguno completó la cuarta. David Beckham triunfó en Inglaterra, España y Francia, pero no conquistó la Serie A en sus dos cesiones al AC Milan. Cristiano Ronaldo hizo lo mismo en Inglaterra, España e Italia, sin añadir una cuarta.
Zlatan Ibrahimović triunfó en España, Italia y Francia, y en 2016 fichó por el Manchester United para intentar lograr el póker de ligas; acabó sexto en su única temporada completa, aunque conquistó la Europa League, la Copa de la Liga y la Community Shield. Thierry Henry, Kingsley Coman, Dani Alves, Arturo Vidal, Maxwell, Sami Khedira y Claude Makelele también suman títulos en tres países, pero ninguno llegó al cuarto.
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¿Qué le depara el futuro a este hombre que ha hecho historia?
Aunque su cesión del Al Hilal ha sido un éxito, persisten dudas sobre el futuro de Cancelo. Se desconoce si el Barcelona lo cederá de nuevo, lo fichará en firme o si volverá a Oriente Medio.
Además, persiste la tentación de completar el «Top Five»: ya tiene títulos en Inglaterra, España, Italia y Alemania, solo le falta la Ligue 1. Si dejara el Camp Nou este verano, un fichaje por un grande francés le permitiría lograr el pleno de los principales campeonatos europeos.