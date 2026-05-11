Joao Cancelo revela una promesa incumplida en el Al-Hilal y explica por qué volvió cedido al Barcelona

Tras celebrar el título de La Liga 2025-26 con el Barcelona, Cancelo reveló los detalles de su conflictiva salida del Al-Hilal. El exdefensa del Manchester City llegó a Arabia Saudí como fichaje estrella, pero su etapa se truncó por falta de transparencia de la directiva. Asegura que lo engañaron sobre su futuro en la plantilla.

En declaraciones a DAZN, el defensa fue claro: «En el Al-Hilal, por desgracia, había gente que no me decía la verdad. Me dijeron que me iban a inscribir en la lista de la liga saudí y, luego, cuando llegó el momento, no lo hicieron. Al final siempre quedo yo como el malo, pero yo cumplo mi palabra y no la cambiaría por nada. Siempre he sido así: directo y sin rencor”, concluyó el lateral.