Si, como se espera, el internacional portugués gana la Liga con el FC Barcelona, será su cuarto título en una de las cinco grandes ligas europeas, algo que ningún otro jugador había logrado antes que él.
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João Cancelo, ex del Bayern, podría superar este fin de semana un récord que hasta ahora comparten Arjen Robben y Zlatan Ibrahimovic
Actualmente, el lateral derecho ha ganado la Premier League con el Manchester City en las temporadas 2020/21 y 2021/22, la Bundesliga con el Bayern Múnich en la 2022/23 y la Serie A con la Juventus en la 2018/19. A nivel de clubes, también conquistó el título portugués con el Benfica (2014), la Liga de Campeones con el Manchester City (2023) y, con Portugal, la Liga de Naciones (2019).
Hasta ahora, solo estrellas de primer nivel como Zlatan Ibrahimovic, Arjen Robben y Kingsley Coman han ganado títulos en tres de las cinco grandes ligas europeas. Los dos últimos, al igual que Cancelo, jugaron en la Säbener Straße.
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El FC Barcelona podría proclamarse campeón este fin de semana
El jugador de 31 años podría batir el récord pronto: el Barça, con 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid tras 33 jornadas, está cerca de ganar la Liga.
Podría ocurrir este fin de semana: si Barcelona gana en Pamplona y el Real Madrid pierde ante el Espanyol, el título será suyo.
Lo más probable es que el Barcelona celebre el título el 10 de mayo, en el Clásico contra el Real Madrid.
¿Se quedará João Cancelo en el FC Barcelona?
Para Cancelo sería el momento cumbre de su segunda etapa en el Barcelona. Ya jugó la 2023/24 cedido, aunque entonces el equipo quedó sin títulos. En enero de este año volvió a ser cedido para reforzar la defensa.
Su futuro aún es incierto: pertenece al Al-Hilal, que lo compró al Manchester City por 25 millones de euros en 2022 y tiene contrato hasta 2027. A finales de marzo, Sport informó que Flick quiere retenerlo y ya autorizó su renovación.
Para quedarse, debe conseguir la autorización de Al-Hilal —lo cual parece factible, pues el club saudí ya no cuenta con él— y aceptar una notable rebaja salarial, ya que el Barça, con problemas económicos, no puede pagar los 12 millones de euros que cobra.
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Estadísticas de João Cancelo en el FC Barcelona esta temporada
Partidos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas 18 1 4 3