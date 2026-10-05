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imago-sport-1084154798.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa
Traducido por

Joao Cancelo ensalza el «instinto» detrás de su impresionante gol en la victoria de Portugal ante Noruega

João Cancelo
Portugal
Portugal vs Noruega
Noruega
UEFA Nations League A
Barcelona
Primera División

Joao Cancelo atribuyó a la intuición natural su sensacional gol del empate desde larga distancia en la sufrida victoria por 2-1 de Portugal sobre Noruega en la Nations League. El polivalente lateral soltó un durísimo remate de primeras a la escuadra desde la frontal del área, igualando el partido para su selección casi de inmediato después de verse por detrás en el marcador y manteniendo así su arranque perfecto.

  • El lateral inspira una dramática remontada hacia el triunfo

    El lateral del Barcelona Cancelo impulsó la reacción de Portugal con un sensacional disparo lejano desde la frontal del área tras un saque de banda medido de Nuno Mendes. El impresionante empate anuló de inmediato el gol inicial de Kristoffer Ajer, que había adelantado a Noruega apenas dos minutos antes. Goncalo Ramos selló después la remontada con el gol de la victoria en el minuto 79, lo que garantizó que Portugal mantuviera su impecable balance de cuatro triunfos seguidos en el Grupo A4 pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo.

  • imago-sport-1084152551.jpgNTB

    El instinto guio un contundente gol del empate

    El espectacular disparo elevó la cuenta goleadora internacional del defensa a 14 goles en 77 partidos con su selección. Al explicar su decisión de disparar en una fracción de segundo en lugar de buscar un pase, Cancelo dijo a RTP: "Estaba bien colocado para el saque de banda de Nuno, porque sé que Nuno tiene un saque muy potente. Cuando vi que el balón botó por primera vez, fue instinto, miré a la portería y, gracias a Dios, salió bien y fue gol".

  • La cautela lleva a una retirada táctica temprana

    A pesar de su decisiva contribución de cara a portería, el lateral recibió una tarjeta que acarreó una sanción automática de un partido, por lo que se perderá el choque de Portugal contra Dinamarca en noviembre.

    Consciente de que jugar al límite en el plano disciplinario había mermado su efectividad, Cancelo aceptó su sustitución poco después de la hora de partido: "Me afectó, y mi sustitución fue en parte por eso. Entendí la decisión del entrenador de hacer el cambio.

    "Lo más importante de mi gol fue ayudar al equipo a marcar después de que encajáramos contra Noruega. Eso fue lo más importante en ese momento".

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  • imago-sport-1084154800.jpgZUMA Press Wire

    Las obligaciones domésticas llegan tras el parón internacional de alto nivel

    Tras ayudar a asegurar el pleno de puntos en el escenario internacional, Cancelo centrará ahora toda su atención de nuevo en sus compromisos con el Barcelona. El defensa, de 32 años, aspira a un puesto en el once inicial cuando el conjunto azulgrana vuelva a la acción en LaLiga este fin de semana contra el Getafe.