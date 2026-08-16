El defensa, de 32 años, se ha mostrado muy claro durante todo el verano sobre su deseo de regresar a España y, recientemente, ha recurrido a las redes sociales para enviar un mensaje claro sobre su futuro. Cancelo publicó una fotografía suya de espaldas, vistiendo la camiseta del Barcelona, acompañada de un único emoji de reloj de arena. Esta última actualización sugiere que las negociaciones entre las partes implicadas han alcanzado un avance decisivo y positivo.

Las informaciones indican que el Barcelona cada vez confía más en que el culebrón se resolverá en breve. Según esas informaciones, el club está dispuesto a trasladar a Cancelo a la ciudad a principios de la próxima semana una vez se resuelvan los últimos trámites burocráticos con el Al-Hilal. Después de haber pasado ya la segunda mitad de la campaña 2025-26 cedido en el Barça, el jugador conoce perfectamente el entorno del club y las exigencias de la afición del Camp Nou.