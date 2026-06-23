Joao Cancelo afirma que Cristiano Ronaldo y Neymar «no deben demostrar nada a nadie» pese a las críticas en el Mundial

Cancelo defiende que ni Ronaldo ni Neymar merecen las duras críticas en este Mundial. Tras el 1-1 de Portugal con la República Democrática del Congo y la lesión de Neymar, el lateral asegura que ambos ya han demostrado su valor para sus países.

«Ni Neymar ni Cristiano tienen que demostrar nada; su talento y logros hablan por sí solos. Ese debate solo busca espectáculo. Ambos saben quiénes son y lo que representan para sus países», afirmó.