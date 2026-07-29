Laporta compartió un detallado mensaje de agradecimiento a los profesionales sanitarios que supervisaron su tratamiento y recuperación.

«Todo salió bien», dijo Laporta en las redes sociales. «Mi arritmia se ha revertido. Mi corazón vuelve a latir con ritmo. Estoy profundamente agradecido a los extraordinarios médicos, enfermeras y personal sanitario del Hospital de Barcelona, dirigidos por el Dr. Jordi Morillas. Hicieron un trabajo excelente.

«También estoy orgulloso de los servicios médicos del Barça, dirigidos por el Dr. Xavier Corbella, y de mi jefa de gabinete, Manana Giorgadze, que lo coordinó todo con gran eficacia.

«También me gustaría dar las gracias al Dr. Valentí Fuster y a todo su equipo en Mount Sinai por sus valiosos consejos, que me dieron tranquilidad, así como al Dr. Brugada por recomendar el procedimiento a seguir para revertir la arritmia».



