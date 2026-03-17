Joan Laporta hace un importante anuncio sobre el futuro de Hansi Flick en el Barcelona tras ser reelegido presidente del club

Flick se ha propuesto trasladar el dominio nacional y el apoyo de la directiva al escenario continental, en un momento en el que el Barcelona busca su primer título de la Liga de Campeones desde 2015. Tras un tenso empate a 1-1 en el partido de ida de los octavos de final contra el Newcastle, el Barcelona se prepara para un crucial partido de vuelta en el Spotify Camp Nou. Esta misión europea coincide con la ventaja de cuatro puntos que el equipo de Flick tiene sobre su archirrival, el Real Madrid, en La Liga. Su inminente renovación debería levantar la moral del club, que entra en un periodo decisivo de la temporada antes del parón internacional.