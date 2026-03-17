Joan Laporta afirma que las puertas del Barcelona «siempre estarán abiertas» para Lionel Messi tras ganar las elecciones presidenciales, a pesar de la polémica con Xavi

La carrera presidencial distó mucho de ser un asunto tranquilo, en gran parte debido a los comentarios explosivos del exentrenador del Barça, Xavi. Durante la campaña, Xavi tildó a Laporta de «mentiroso» y alegó que el presidente había obstaculizado activamente el posible regreso de Messi a Cataluña en 2023. Laporta, sin embargo, aprovechó un acalorado debate para desmontar estas acusaciones, insinuando que el legendario excentrocampista se había relajado y no era capaz de compaginar su vida familiar y profesional como entrenador.

Laporta mantuvo que la decisión de Messi de fichar por el Inter de Miami dependía exclusivamente del jugador, y no de ninguna interferencia de la directiva. Afirmó: «Él [Xavi] dijo que nuestro equipo no sería competitivo en Europa. Estaba constantemente insatisfecho con la plantilla que tenía. Y en cuanto a Messi, en 2023 envié el contrato a Jorge Messi, quien fue muy educado. Y en mayo me dijo que no podía ser porque aquí estaría sometido a demasiada presión y que prefería irse a Miami. Y yo le dije que lo respetaba».