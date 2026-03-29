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Joan Laporta admite que «hizo lo que tenía que hacer» con respecto a la salida de Lionel Messi, ya que el Barcelona «necesitaba construir un nuevo equipo»
La necesidad de una era post-Messi
Laporta ha vuelto a defender la decisión de separarse del mejor jugador de la historia del Barça. Aunque la marcha fue recibida con lágrimas y frustración por parte de la afición, Laporta sostiene que la realidad financiera y deportiva del club no le dejó otra opción que iniciar una reconstrucción total.
En una sincera entrevista con El País, Laporta explicó que la lógica detrás de la separación se basaba en una planificación a largo plazo. «Hice lo que tenía que hacer. Leo se acercaba al final de su carrera y necesitábamos construir un nuevo equipo. ¿Me hubiera gustado construir el nuevo equipo con la ayuda de Leo? Sí. Lo intentamos, pero no pudo ser», admitió.
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«Los intereses volverán a coincidir»
A pesar del carácter frío y distante de la separación de 2021, Laporta está decidido a garantizar que el vínculo de Messi con el Barcelona permanezca intacto. Para Laporta, la historia de Messi y el Barça aún no ha terminado, al menos desde un punto de vista simbólico y emocional.
«Es un jugador clave de su generación: Kubala, Cruyff y Messi. Se merece una estatua y un partido homenaje. El Barça es su casa», afirmó Laporta. «La relación en el futuro y en el presente inmediato será como Leo quiera y como el Barça quiera. En algún momento, los intereses volverán a coincidir».
El caso Negreira y la tensión en Madrid
A continuación, la conversación derivó hacia el caso Negreira, la investigación sobre los pagos realizados por el Barcelona a un antiguo árbitro que ha acaparado los titulares en España. Laporta se apresuró a desestimar cualquier insinuación de que las acusaciones pudieran dañar de forma permanente la reputación del club, y en su lugar señaló a fuerzas externas de la capital española como responsables de avivar el fuego.
«No, se trata más bien de una campaña de desprestigio institucional que, afortunadamente, no ha tenido éxito. Hay intereses en juego procedentes de Madrid», afirmó el presidente.
Además, alegó un sesgo histórico en el fútbol español, afirmando: «Siempre he sentido que tenemos que ser muy superiores, porque los árbitros no nos favorecen. Aquí, parece que siempre ayudan al Madrid. Tienen “barcelonitis”, es obvio».
- AFP
Desacuerdos con Florentino Pérez
Por último, Laporta se refirió al enfriamiento de las relaciones con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Aunque en su día se les consideró aliados en la iniciativa de la Superliga Europea, el vínculo entre los dos hombres más poderosos del fútbol español se ha resquebrajado.
«Ha pasado bastante tiempo (desde la última vez que hablamos). Desde su aparición en el caso Negreira, la relación se ha deteriorado», reveló Laporta.
También se refirió al cambio de postura del Barcelona respecto al propio proyecto de la Superliga. «Le respeto y creo que él también me ha respetado. Decidimos retirarnos de la Superliga porque había perdido su sentido: no iba a materializarse, y ya se lo habíamos dicho. Además, la UEFA estaba tomando medidas para mejorar la sostenibilidad del fútbol en Europa», concluyó.