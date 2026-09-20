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¡JJ Gabriel tomó su decisión! La joya del Manchester United elige al Chelsea mientras el United identifica a la estrella del Lens como posible sustituto
El Chelsea lidera la carrera por Gabriel
Según The Standard, Gabriel ha informado a sus representantes de que el Chelsea es su destino preferido si continúa en la Premier League. El Chelsea se ha situado como favorito en Inglaterra tras una serie de conversaciones de alto nivel en las que se le expuso una hoja de ruta clara hacia el fútbol del primer equipo.
El United sigue desesperado por retener al delantero, muy bien valorado, pero cada vez le resulta más difícil convencerle de que su futuro está en Mánchester, con el Chelsea emergiendo ahora como la opción inglesa más atractiva durante las negociaciones recientes.
La situación llegó a un punto crítico la semana pasada, cuando Gabriel solicitó formalmente que el Manchester United cancelara su inscripción en la academia. Este sorprendente giro ha dejado al club en una posición delicada, ya que hasta ahora se ha negado a acceder a la petición mientras intenta reparar la relación rota.
- AFP
Barcelona y Real Madrid se unen a la carrera
A pesar de su preferencia por el Chelsea dentro del mercado nacional, un traspaso a La Liga sigue siendo una posibilidad muy real para el joven atacante. Tanto el Real Madrid como el Barcelona están siguiendo de cerca la situación, conscientes de que pueden ofrecerle una vía única a través de sus prestigiosos equipos de reserva.
El gigante catalán lleva tiempo admirando al jugador e incluso lo invitó a visitar sus instalaciones, donde fue presentado a Lamine Yamal. El interés desde la capital de España también es concreto, con el Real Madrid considerando un movimiento por el prodigio tras su increíble registro de 23 goles.
Los obstáculos logísticos de un traspaso internacional se ven mitigados por el hecho de que Gabriel tiene pasaporte irlandés. Esta doble nacionalidad es un factor crucial en la carrera por su fichaje, ya que potencialmente le permite esquivar ciertas restricciones de traspaso posteriores al Brexit que normalmente impiden que los jugadores británicos se incorporen a clubes de la UE hasta cumplir los 18 años. Según la normativa de la FIFA, podría ser elegible para fichar por una potencia europea en cuanto celebre su 16º cumpleaños, el 6 de octubre.
El Manchester United identifica a la sensación del Lens como sucesor
A medida que la posibilidad de la salida de Gabriel cobra más fuerza, el equipo de captación del Manchester United no ha estado de brazos cruzados. Según se informa, el club ha identificado a Mezian Mesloub, un talento de 16 años que actualmente juega en el Lens de la Ligue 1, como el candidato ideal para cubrir ese vacío. El departamento de ojeadores del United ha elaborado amplios informes sobre el francés, que ya ha demostrado su enorme potencial en la élite. Mesloub hizo historia al marcar apenas 11 segundos después de su debut profesional contra el Nantes.
Asegurar el fichaje de Mesloub no será una tarea sencilla para el Manchester United, ya que se enfrenta a una dura competencia de sus rivales de la Premier League Arsenal y Chelsea, además del campeón francés, el Paris Saint-Germain. Sin embargo, es posible que el United tenga que esperar para llevarlo a Old Trafford debido a la normativa del Brexit, que por lo general estipula que los jugadores extranjeros no pueden incorporarse a clubes ingleses hasta cumplir los 18 años.
- Getty
Carrick pide calma en medio de la tormenta
El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha intentado rebajar la tensión en torno al caso de Gabriel, instando al público y a los medios a recordar que el bienestar de un joven está en el centro del asunto.
«Es un chico joven, JJ, y creo que es importante que no aireemos nada aquí», dijo Carrick durante una reciente rueda de prensa. «Con la exposición, el escrutinio y todo lo demás, hay que tener cuidado, ser sensatos y pensar en él por encima de todo. La situación se resolverá por sí sola, sea cual sea la forma en que vaya a resolverse. Asegurarse de que está bien es lo importante».
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