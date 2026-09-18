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JJ Gabriel podría quedarse fuera de la convocatoria de las categorías inferiores de Inglaterra en medio de las conversaciones en curso para salir del Manchester United
El ‘niño Messi’ afronta una posible exclusión de la convocatoria de Inglaterra
La joven promesa del Manchester United JJ Gabriel podría quedarse fuera de la próxima ronda de partidos internacionales de las categorías inferiores de Inglaterra tras solicitar salir de Carrington. Apodado 'Kid Messi' desde sus primeros días en una academia de Londres, el jugador de 15 años pidió que se cancelara su ficha con el club, lo que ha despertado el interés de Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich.
Según Telegraph Sport, miembros de la federación están evaluando si el adolescente se encuentra en la condición física y el estado mental adecuados para acudir con la selección.
La decisión llega en medio de una gran incertidumbre contractual mientras la perla se acerca a su 16º cumpleaños, el 6 de octubre.
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La FA prioriza el bienestar en medio del pulso en Carrington
El cuerpo técnico de Inglaterra quiere idealmente incluir al versátil atacante en sus próximas convocatorias, pero todas las partes coinciden en que el bienestar personal de Gabriel debe ser la prioridad. El adolescente no se entrena en Carrington desde la semana pasada, por lo que se ha perdido los partidos del Manchester United sub-21.
La FA sigue en estrecha comunicación con sus representantes para gestionar con delicadeza esta situación sensible.
Dado que las selecciones juveniles de Inglaterra por debajo de la sub-21 disputan partidos no competitivos durante esta ventana, su posible ausencia no alterará las campañas oficiales de clasificación.
El rápido ascenso de la joven promesa en las filas de Inglaterra
La posible omisión de Gabriel llega poco después de una sensacional racha sobre el terreno de juego. El delantero nacido en Londres firmó un hat-trick con el United en la UEFA Youth League la semana pasada, dando continuidad a sus anteriores internacionalidades con la selección sub-17, sub-16 y sub-15 de Inglaterra.
Sigue siendo seleccionable para la República de Irlanda por parte de padre y para Chipre por parte de madre, después de haber rechazado anteriormente una convocatoria de la selección sub-16 de Inglaterra en agosto de 2025 para priorizar su desarrollo en el club.
Su rápida progresión entre categorías subraya por qué las potencias europeas siguen de cerca su situación.
El parón internacional trae decisiones decisivas de cara al futuro
Con el anuncio de las convocatorias de las categorías inferiores a la vuelta de la esquina, se espera que Gabriel siga sin competir mientras continúan las conversaciones sobre su inscripción en Carrington. La próxima ventana internacional ofrece a todas las partes tiempo para negociar sin distracciones inmediatas de los días de partido.
El United mantiene que la situación sigue teniendo solución pese al creciente interés de clubes rivales.
Las próximas semanas determinarán si la sensación adolescente resuelve su futuro a nivel de club antes de volver con Inglaterra.
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