Según The Telegraph, el Manchester United ha recibido un duro golpe tras un giro importante con el prometedor JJ Gabriel, de 15 años, que presentó una notificación formal de su intención de dejar el club. Apodado 'Kid Messi', el talentoso delantero ha provocado una conmoción en Old Trafford después de solicitar la cancelación de su inscripción con efecto inmediato. El momento supone una enorme sorpresa, especialmente porque el United tenía previsto incluirlo en el primer equipo para el partido del miércoles de la Carabao Cup contra el Brighton.

De haber jugado contra el Brighton, Gabriel estaba claramente en disposición de convertirse en el jugador más joven de la historia en representar al Manchester United en un partido oficial.