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JJ Gabriel pide salir del Manchester United antes de una posible aparición histórica récord
Un duro golpe para la cantera
Según The Telegraph, el Manchester United ha sufrido un giro importante después de que la prometedora perla de 15 años JJ Gabriel presentara una notificación formal de su intención de dejar el club. Apodado 'Kid Messi', el talentoso delantero ha causado una gran conmoción en Old Trafford tras solicitar la cancelación de su inscripción con efecto inmediato. El momento supone una enorme sorpresa, especialmente porque el United tenía previsto incluirlo en la plantilla del primer equipo para el partido del miércoles de la Carabao Cup contra el Brighton.
De haber jugado contra el Brighton, Gabriel tenía muchas opciones de convertirse en el jugador más joven de la historia en representar al Manchester United en un partido oficial.
- Getty Images Sport
Sopesando el brillo de la juventud frente a la repentina incertidumbre
La inesperada petición de salida llega menos de una semana después de que Gabriel firmara una sensacional exhibición con un hat-trick en su debut en la UEFA Youth League, en una victoria por 5-0 sobre el Sabah. Su meteórico ascenso le llevó a convertirse la pasada temporada en el ganador más joven de la historia del premio Jimmy Murphy al Jugador Joven del Año del club. Los elogios han llegado desde leyendas del club, con Rio Ferdinand describiéndole como «ridículo» y Ryan Giggs ensalzándolo como un «talento generacional» en recientes valoraciones llenas de admiración.
Hablando después de su recital europeo, Adam Lawrence, responsable de la fase de desarrollo profesional, señaló: «JJ está rodeado de gente que de verdad, de verdad cree en él, desde lo más alto del club hasta el último nivel».
Desencadenantes inciertos entre bastidores
A pesar de que se ha presentado la notificación formal, fuentes internas indican que siguen sin estar claros los detonantes exactos del repentino deseo de Gabriel de marcharse. Como su actual contrato vence este verano y la normativa estricta impide su desinscripción inmediata, en Old Trafford existe una cauta esperanza de que la relación pueda reconducirse. El adolescente borró recientemente todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, lo que añade más intriga a una situación que ha cogido completamente por sorpresa al cuerpo técnico.
Los responsables del club siguen confiando en que la situación pueda solucionarse, dadas sus antiguas vinculaciones, sus sólidas relaciones con el personal y sus profundas raíces dentro de la estructura de la academia.
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Navegando el camino por delante
Mientras el Manchester United se prepara para sus próximos compromisos coperos a nivel nacional, el club debe gestionar con delicadeza el futuro de uno de los jóvenes talentos más codiciados de Europa. Gabriel no cumplirá 16 años hasta octubre, lo que significa que, por ahora, su desarrollo deportivo inmediato sigue vinculado al gigante inglés. Que la cúpula logre convencer a la sensación de las redes sociales para que cambie de postura marcará una de las batallas más cruciales de la temporada por la retención de talento joven.
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