Según The Telegraph, el Manchester United ha sufrido un giro importante después de que la prometedora perla de 15 años JJ Gabriel presentara una notificación formal de su intención de dejar el club. Apodado 'Kid Messi', el talentoso delantero ha causado una gran conmoción en Old Trafford tras solicitar la cancelación de su inscripción con efecto inmediato. El momento supone una enorme sorpresa, especialmente porque el United tenía previsto incluirlo en la plantilla del primer equipo para el partido del miércoles de la Carabao Cup contra el Brighton.

De haber jugado contra el Brighton, Gabriel tenía muchas opciones de convertirse en el jugador más joven de la historia en representar al Manchester United en un partido oficial.