JJ Gabriel, joven promesa del Manchester United, visto entrenando en Barcelona antes de una inminente decisión sobre su traspaso

La presencia del jugador en Barcelona ha alimentado, como era de esperar, las especulaciones sobre un posible fichaje por el club del Spotify Camp Nou. Sin embargo, su entorno también está dando prioridad a su bienestar mental y a su privacidad en un momento en el que su nombre domina los titulares deportivos y los debates radiofónicos. Al trabajar en un entorno familiar como Castelldefels, Gabriel puede centrarse por completo en su preparación futbolística sin la presión inmediata ni el ruido mediático que le acompañarían en Manchester o Madrid.

Aunque sus recientes apariciones han causado revuelo, la relación de Gabriel con la zona no es nueva. El centrocampista visita Castelldefels todos los veranos desde los ocho años y considera la localidad un segundo hogar, donde se siente cómodo y relajado. Esa familiaridad fue un factor importante en su decisión de elegir la zona como base de entrenamiento después de optar por no continuar su trayectoria en la cantera del Manchester United.

Su historia en Cataluña también se extiende al terreno de juego: participó en el prestigioso torneo MIC de la Costa Brava en abril de 2025. Durante aquella competición, dejó varias muestras de la calidad técnica de élite que ha llevado a los ojeadores a compararlo con algunos de los mejores atacantes de la historia del fútbol. A lo largo de los años, también se le ha visto como espectador en el Spotify Camp Nou, donde ha realizado visitas guiadas por el estadio y ha conocido a estrellas actuales del Barcelona como Lamine Yamal.