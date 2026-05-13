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JJ Gabriel está «más que preparado» para subir al primer equipo del Manchester United, afirma Darren Fletcher, quien destaca que este «increíble» joven de 15 años tiene «un gran futuro»
El auge de una joya de la corona de Carrington
Gabriel, autor de 21 goles en liga con el sub-18, ha sido nombrado Jugador de la Temporada de la Premier League Sub-18 y es la gran promesa de la cantera del United. Además, es el goleador más joven de la historia del club en la FA Youth Cup tras su tanto ante el Peterborough United en diciembre.
Antes de la final de la FA Youth Cup contra el Manchester City el jueves, Fletcher lo elogió: «JJ tiene un talento increíble y un entusiasmo por el fútbol que lleva al campo cada día: para aprender, para querer jugar y estar cerca del balón. Ha sido un placer trabajar con él. Es un chico fantástico», declaró a The Athletic.
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Fletcher prevé puestos de responsabilidad para las estrellas de la cantera
Fletcher ha insinuado que Gabriel y otras jóvenes promesas están listas para entrenar con el primer equipo. El joven ya se ha unido a las sesiones bajo la supervisión de Michael Carrick.
Sobre la posibilidad de que viajen a la gira de pretemporada, Fletcher aclaró: «Todos pueden ir, no solo JJ. Dependerá de quién más sea elegido y de lo que él necesite para crecer. Es clave que su desarrollo sea variado. Queremos que vaya y prospere. Debemos prepararlo para eso; si no ocurre, no pasa nada, pero debemos ser prudentes. Es clave que vivan esa experiencia en el momento justo y entender sus necesidades.
Una vez que te lanzan al ruedo, te juzgan muy rápido, con razón o sin ella. Debemos hacer lo correcto para su desarrollo. JJ es más que capaz de dar el salto, al igual que muchos de nuestros jóvenes jugadores. Todos ellos adquieren experiencia con el primer equipo. Pasa desapercibido cuántos de nuestros jóvenes jugadores tienen la oportunidad de probar suerte en el primer equipo».
Cómo gestionar el revuelo en torno a Gabriel
Gabriel ha sido el mejor jugador del equipo sub-18 esta temporada, pero Fletcher quiere que mantenga los pies en la tierra pese a su gran racha goleadora. El entrenador destaca su mentalidad y ganas de seguir aprendiendo a su edad.
Fletcher añadió: «Es un chico y ha contado con un gran equipo. JJ reconoce la ayuda de sus compañeros para recibir el balón en posición de gol. Tenemos muchos buenos jugadores; JJ ha marcado los goles, y los goles siempre acaparan el protagonismo. Se ha comprometido —como todos los jugadores de ataque— con el trabajo sin balón y con el verdadero espíritu de equipo. JJ acepta muy bien las críticas constructivas y tenemos una gran relación. Tiene un gran futuro por delante».
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Chido Obi y el camino hacia la madurez
Junto a Gabriel, Chido Obi ha impresionado con cuatro goles en cuatro partidos en la Youth Cup. Su actitud, especialmente al pedir jugar con el sub-18 tras la suspensión de un encuentro del sub-21, refleja una madurez inesperada para sus 18 años.
«Lo que más me gustó de Chido fue que el partido del Sub-21 se canceló el día anterior y me envió un mensaje diciendo que quería jugar», dijo Fletcher. «Me pareció increíble que Chido quisiera jugar ese partido, que no pensara que el Sub-18 estaba por debajo de su nivel. Eso demuestra lo maduro que es, algo que viene con la edad».