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Jhon Arias, del Wolves, anotó el gol con el que Colombia venció 1-0 a Ghana y avanzó a octavos del Mundial
Arias marca y clasifica a Colombia
Colombia se clasificó para los octavos de final del Mundial tras imponerse por un ajustado 1-0 a Ghana en el Kansas City Stadium. Arias marcó el gol decisivo en la primera parte, y el equipo de Néstor Lorenzo defendió su ventaja para eliminar a las Estrellas Negras.
Jhon Córdoba se lesionó la ingle y fue reemplazado. Su reemplazo, Luis Suárez, recibió un pase de Daniel Muñoz en el minuto 14 y envió un centro raso que Arias convirtió en gol ante Lawrence Ati Zigi. En la segunda parte Ghana buscó el empate, pero no pudo superar a la ordenada defensa colombiana, y «Los Cafeteros» aseguraron el triunfo.
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Lorenzo explica la sustitución clave
El seleccionador colombiano, Lorenzo, admitió que las bajas por enfermedad en su plantilla pesaron en su decisión tras la salida de Córdoba por una aparente lesión en la ingle.
«Varios jugadores tenían síntomas gripales y prevíamos más cansancio», explicó Lorenzo a ESPN. «Pero en ese momento fue un cambio táctico».
El extremo del Bayern de Múnich, Luis Díaz, pidió calma tras avanzar a octavos: «No hemos ganado nada. Los partidos son muy difíciles y todos han estado reñidos. Lo bueno es que jugamos bien, somos una familia y eso nos ayudará en lo que viene».
El calor sofocante pone a prueba los límites físicos.
Aunque el partido fue reñido, el principal adversario para ambos equipos fue el calor sofocante de Misuri. Con temperaturas cercanas a los 88 °F (96 °F de sensación térmica), los árbitros ordenaron pausas obligatorias para hidratarse.
Estas pausas, a menudo polémicas por afectar el ritmo del juego, fueron bien recibidas por ambos equipos, cuyos jugadores luchaban contra la deshidratación y los calambres. En el último cuarto el cansancio se notó y el ritmo bajó.
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Suiza nos espera en octavos de final
Colombia se mide a Suiza en Vancouver por un lugar en cuartos de final. El equipo de Lorenzo confía en mantener su orden táctico tras vencer a Ghana. Córdoba, lesionado, es duda, y su evolución se evaluará antes del partido.
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