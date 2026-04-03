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Jesús: Ronaldo no es egoísta... y por eso preferí darle descanso

Al Nasr FC vs Al Najma
Al Nasr FC
Al Najma
1ª División
J. Jesus
C. Ronaldo
Arabia Saudita
Portugal

El entrenador portugués se sincera tras la goleada del Al-Najma

El portugués Jorge Jesus, entrenador del Al-Nasr, hizo unas declaraciones muy interesantes tras la contundente victoria de su equipo sobre el Al-Najma por 5-2, en el partido disputado el viernes por la noche en la 27.ª jornada de la Liga Roshen de Profesionales, en las que habló del rendimiento de sus jugadores y desveló los entresijos de esta amplia victoria.

El Al-Nasr sumó así 70 puntos en lo más alto de la clasificación de la Liga Roshen, ampliando provisionalmente a 6 puntos la ventaja sobre el Al-Hilal.

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    Ronaldo no es egoísta

    Jesús reveló en declaraciones durante la rueda de prensa el motivo por el que se sustituyó a su compatriota Cristiano Ronaldo, afirmando: «Cristiano no había jugado los dos últimos partidos, por lo que preferimos darle descanso, sobre todo tras adelantarnos por dos goles, lo que nos permitió gestionar mejor su estado físico».

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    Y añadió: «Si el marcador hubiera estado empatado, sin duda habría seguido hasta el final del partido, pero las circunstancias permitieron su sustitución en ese momento».

    El entrenador portugués elogió la mentalidad de Ronaldo, diciendo: «Tiene una gran profesionalidad y no es un jugador egoísta; podría haberse quedado en el campo para intentar marcar un hat-trick, pero antepuso el interés del equipo y aceptó salir para descansar».

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    Los contras de la victoria

    A pesar de la amplia victoria, Jesús no ocultó sus reservas respecto a algunos aspectos negativos del rendimiento de su equipo, y subrayó que hay cosas que hay que corregir de cara a la próxima etapa.

    Jesús declaró: «Lo más importante para nosotros era conseguir la victoria, y lo logramos con un 5-2, pero el rival nos causó algunos problemas en algunos momentos del partido, realizó un buen trabajo defensivo y cuenta con un delantero excepcional».

    Y añadió: «Lo más negativo fue encajar dos goles, algo que no queremos, y tenemos que trabajar para corregirlo rápidamente, pero, en general, vamos por el buen camino y seguimos avanzando paso a paso».

    El entrenador portugués se refirió al rendimiento defensivo y explicó: «Hoy no hemos estado en nuestro mejor momento defensivamente, especialmente en la zaga, y hemos echado en falta a Martínez, lo que ha afectado al equilibrio».

    Continuó hablando sobre el estado de algunos jugadores y dijo: «Simakan no estaba en su mejor momento y se le notaba claramente el cansancio, sobre todo en la segunda parte, por lo que decidimos sustituirlo para preservarlo».

  • Mensaje para los aficionados

    Georgi Jesus dirigió un mensaje especial a la afición del Al-Nasr, elogiando el importante papel que desempeña en el apoyo al equipo, y afirmó: «El ambiente fue fantástico; la afición es la que hace a un equipo campeón, y eso es lo que siempre se espera de ella».

    Y añadió: «Esperamos que este apoyo continúe durante toda la temporada, ya que es un elemento importante para alcanzar nuestros objetivos y seguir adelante en la lucha por los títulos».

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