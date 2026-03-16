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Jesse Lingard ha revelado cuál es el mayor reto al que se enfrenta en Brasil, mientras que la exestrella del Manchester United cuenta con el apoyo para triunfar en el Corinthians junto a Memphis Depay gracias a su «carisma»
El Brasil se interesó por Lingard tras una estancia de 22 meses en Corea del Sur
A sus 33 años, Lingard ha vuelto a salir de su zona de confort. Ya lo hizo por primera vez cuando se marchó a Corea del Sur en 2024. Su traslado al Lejano Oriente se produjo tras pasar varios meses como agente libre tras su salida del Nottingham Forest.
El internacional inglés, con 32 partidos a sus espaldas, fue tratado como una «estrella del rock» en Asia, lo que le permitió reavivar su pasión por el fútbol, asumiendo además las funciones de capitán en el FC Seúl. Una aventura de 22 meses que llegó a su fin en diciembre de 2025.
Tras volver a quedarse sin equipo, Lingard dedicó más tiempo a un programa de entrenamiento individual mientras esperaba ofertas interesantes. Se barajó un regreso a Europa, posiblemente al Reino Unido, pero Lingard ha firmado en su lugar un contrato de un año con el Corinthians de São Paulo, donde se ha reunido con su antiguo compañero en Old Trafford, Memphis Depay.
El mayor reto: Lingard explica cómo triunfar en Sudamérica
Al ser preguntado por los retos más difíciles a los que se enfrentará Lingard en Sudamérica, el exentrenador del Jeonbuk Hyundai Motors, Poyet —en colaboración con Acebet Crypto Sports Betting— declaró a GOAL: «Creo que, en cuanto a la personalidad y la mentalidad del fútbol brasileño, Lingard lo va a llevar bien. Creo que tiene ese carisma necesario para ir a Brasil y formar parte de ese mundo junto a Depay y compañía.
«Ahora bien, donde le va a resultar difícil es que en Corea del Sur estaba en una situación en la que todo estaba muy cerca y se encontraba en la ciudad principal. Aquí va a estar en un lugar en el que van a estar viajando todo el tiempo, sin parar, 150 partidos, tres campeonatos diferentes, la Copa Libertadores, cuatro. Va a ser tremendo si se queda allí mucho tiempo.
«Pero creo que también es mejor para él como persona, ver cosas diferentes. Se aprende mucho de otras culturas. Por lo que tengo entendido, por lo que hablé con él en Corea, estaba pensando en volver a Inglaterra. Probablemente no tuvo la oferta adecuada y decidió marcharse de nuevo en busca de una nueva experiencia. Espero que le vaya bien».
Gol de ensueño: la exestrella del Manchester United se fija un objetivo ambicioso
Lingard, que ha elegido el dorsal número 77 en el Corinthians, ha expresado su emoción por llegar a un país famoso por su pasión por el fútbol. Poco después de aterrizar en Brasil, declaró: «Lo primero que vi fue a los aficionados en el aeropuerto coreando “¡Vamos, Corinthians! ¡Vamos, Corinthians!”. Hay muchísima pasión por parte de la afición, y es maravilloso verlo.
«El campo de entrenamiento aquí es increíble, y los jugadores me han recibido con los brazos abiertos; el entrenador y el director también; ha sido genial conocerlos. Mis primeras impresiones son muy positivas, estoy muy contento y tengo muchas ganas de jugar».
Lingard añadió en su primera rueda de prensa lo que espera conseguir en el Neo Quimica Arena: «He venido aquí para ganar, para ganar títulos. Sé cuáles son las expectativas, es presión, pero me gusta.
«Él [Depay] me dijo que es el club más grande de Brasil y me habló de la afición, de su pasión. Y eso fue sin duda un factor decisivo en mi decisión de aceptar. Estoy muy motivado por salir al campo con los demás jugadores y ayudarles a ganar.
«Lo que más me impresionó fue la cantidad de trofeos ganados. Sabía que era un gran equipo, pero al visitar el museo me di cuenta de lo grande que es este club, de su historia. Quiero formar parte de eso y ganar campeonatos, dejar un legado».
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¿Cuándo debutará Lingard con el Corinthians?
Lingard sigue trabajando para recuperar la forma física en el Corinthians, a la espera de debutar. Vio desde la grada cómo Depay marcaba en el último partido del club, en el que también vio puerta Gabigol, mientras el equipo de Dorival empataba a uno contra el Santos de Neymar.
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