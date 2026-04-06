Jesse Lingard fracasa en su primer partido como titular con el Corinthians, mientras que el equipo, que lucha por mantenerse en la Serie A, DESPIDE al exseleccionador de Brasil Dorival Junior tras una derrota devastadora ante el Internacional

El despido del exseleccionador de Brasil, Dorival, se produjo tras un período turbulento en el que el Corinthians no logró sumar ni una sola victoria en sus últimos nueve partidos en todas las competiciones. Bajo una presión considerable, la directiva del club decidió rescindir el contrato del veterano entrenador incluso antes de que pudiera dirigirse a los medios de comunicación tras la ajustada derrota del domingo. Esta decisión pone fin a un mandato de casi un año que recientemente se descontroló, dejando al ganador de la Copa do Brasil de 2025 en busca de liderazgo en un momento crítico a nivel nacional.

Un comunicado oficial del club decía: «El Sport Club Corinthians Paulista anuncia el despido del entrenador Dorival Júnior y de su cuerpo técnico. El club agradece a los profesionales los servicios prestados, marcados por importantes logros al frente del equipo, como la Copa do Brasil de 2025 y la Supercopa Rei de 2026, resultados que permanecerán en la historia de la institución. El Corinthians les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales e informa de que el entrenamiento del lunes (06) estará dirigido por William Batista, el entrenador del equipo sub-20».











