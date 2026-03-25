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Jesse Lingard da un gran paso hacia su debut con el Corinthians, pero el exjugador del Manchester United aún no está inscrito en el equipo brasileño
Un gran avance en el tema del visado para el exjugador de los Red Devils
El extremo de 33 años llevaba esperando la luz verde para vestir la camiseta del Timao desde su llegada a Sudamérica a principios de este mes. Ha firmado un contrato que se extiende hasta el final de la temporada actual, con opción a un año más. La concesión de su permiso de trabajo es el primer paso crucial que permite al Corinthians proceder a su inscripción oficial en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).
Mientras se llevaba a cabo el proceso administrativo, el entrenador Dorival Junior se ha centrado en la preparación física de Lingard. El cuerpo técnico no tenía prisa por acelerar los trámites durante el parón internacional, ya que el extremo de 33 años ha firmado un contrato que le obliga a recuperar su plena forma competitiva tras su salida del FC Seúl de Corea del Sur.
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Aún quedan algunos obstáculos por superar en el proceso de inscripción
A pesar de los avances con el visado, Lingard aún no está inscrito oficialmente para jugar en el Brasileirão. El club debe ahora asegurarse de que su nombre figure en el Boletín de Información Diaria (BID) de la CBF antes de que pueda ser convocado para las convocatorias de los partidos. Una vez presentados los últimos trámites burocráticos, la inscripción debería tramitarse con relativa rapidez.
Si el registro se completa en los próximos días, Lingard podría participar en el próximo partido contra el Fluminense en el Maracaná el 2 de abril. Esto supondría un momento significativo para el delantero, que busca devolver la confianza depositada en él por un club que ha acogido su llegada con enorme entusiasmo.
La conexión con Memphis Depay
La decisión de Lingard de fichar por el São Paulo estuvo muy influida por una cara conocida de su etapa en Old Trafford. El inglés reveló que las conversaciones con el internacional holandés fueron fundamentales para que decidiera ponerse a prueba en el apasionante ambiente del fútbol brasileño.
«Él [Depay] me dijo que es el club más grande de Brasil y me describió a los aficionados, su pasión», declaró Lingard durante su presentación. «Y eso fue sin duda un factor decisivo en mi decisión de aceptar. Estoy muy motivado por salir al campo con los demás jugadores y ayudarles a ganar».
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Aspiraciones de conquistar títulos en Brasil
El exinternacional inglés ficha por el Corinthians con un objetivo concreto en mente: ampliar su palmarés. Tras visitar el museo del club, Lingard habló con elocuencia sobre su deseo de dejar una huella imborrable en esta histórica institución, en la que lucirá el dorsal número 77.
«En primer lugar, vi a los aficionados en el aeropuerto coreando “¡Vamos, Corinthians! ¡Vamos, Corinthians!”. Hay muchísima pasión por parte de la afición, lo cual es maravilloso de ver. Las instalaciones de entrenamiento aquí son increíbles, y los jugadores me han recibido con los brazos abiertos; el entrenador y el director también; ha sido genial conocerlos. Mis primeras impresiones: estoy muy contento y estoy deseando jugar», añadió.