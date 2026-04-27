Tras ser clave en el Inglaterra que llegó a semifinales del Mundial 2018, Lingard conoce lo necesario para triunfar. Desde su fichaje por el Corinthians, el jugador de 33 años sigue el torneo y confía en que el equipo de Tuchel tenga la calidad para ganar este verano en Norteamérica.

«Siempre hemos tenido opciones», declaró Lingard a la BBC. «En los grandes torneos siempre lo hacemos bien. Confío en los chicos y sé lo buenos que son, así que no veo por qué no».